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BMW позавидует: китайская марка GAC показала кроссовер с гигантской решёткой радиатора

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Дмитрий Елизаров

В Китае состоялась «живая» премьера обновлённого кроссовера GAC GS8. Как пишет CarNewsChina, помимо увеличившихся габаритов вседорожник получил новую внешность и сразу две модификации, которые отличаются дизайном передней части. GS8 с гибридной установкой отличился необычно крупной радиаторной решёткой.

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  • Изображений GS8 с электромотором производитель ранее не распространял. Оказалось, что такому вседорожнику переделали бампер ради того, чтобы максимально увеличить высоту решётки — в итоге она примерно вдвое превышает по площади элемент, которым комплектуется модификация с традици­онным ДВС. Ещё одно отличие гибрида — выдвижные дверные ручки.
  • Доработанный кроссовер базируется на новой платформе и заметно подрос в габаритах: длина модели увеличилась с 4835 до 4980 милли­метров, колёсная база — с 2800 до 2920 милли­метров. Поставлять GS8 на местный рынок планируется в шести- или семиместном вариантах.
  • Базовый двигатель GS8 — это двухлитровая «четвёрка» с отдачей в 250 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Сочетается она с восьми­ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Гибридная модификация также базируется на двухлитровом турбомоторе, но её детальные характери­стики пока не обнародованы. Известно лишь, что возмож­ности зарядки от сторонних источников электричества гибрид лишён. В разработке системы поучаствовали специалисты марки Toyota.
  • Кроссовер получил собственный «автопилот», степерь автономности которого охарактеризо­вана как «2+»: он позволяет GS8 самостоятельно парковаться и пере­страиваться. Кроме того, в список опций вошла система камер с обзором на «540 градусов» и функцией «прозрачного капота» — она проецирует на экран изображение покрытия, находящегося непосред­ственно под передними колёсами.

Продажи новинки в Китае марка GAC планирует открыть уже в следующем месяце. GS8, который сейчас продаётся в нашей стране, оснащается 190-сильной «турбочетвёркой» в паре с шести­ступенчатым «автоматом» и опциональным полным приводом. Цена — от 2 098 000 рублей.

Ну что, как вам такой кроссовер?

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