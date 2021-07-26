BMW позавидует: китайская марка GAC показала кроссовер с гигантской решёткой радиатора

Изображений GS8 с электромотором производитель ранее не распространял. Оказалось, что такому вседорожнику переделали бампер ради того, чтобы максимально увеличить высоту решётки — в итоге она примерно вдвое превышает по площади элемент, которым комплектуется модификация с традици­онным ДВС. Ещё одно отличие гибрида — выдвижные дверные ручки.

Доработанный кроссовер базируется на новой платформе и заметно подрос в габаритах: длина модели увеличилась с 4835 до 4980 милли­метров, колёсная база — с 2800 до 2920 милли­метров. Поставлять GS8 на местный рынок планируется в шести- или семиместном вариантах.

Базовый двигатель GS8 — это двухлитровая «четвёрка» с отдачей в 250 л.с. и 440 Нм крутящего момента. Сочетается она с восьми­ступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Гибридная модификация также базируется на двухлитровом турбомоторе, но её детальные характери­стики пока не обнародованы. Известно лишь, что возмож­ности зарядки от сторонних источников электричества гибрид лишён. В разработке системы поучаствовали специалисты марки Toyota.

Кроссовер получил собственный «автопилот», степерь автономности которого охарактеризо­вана как «2+»: он позволяет GS8 самостоятельно парковаться и пере­страиваться. Кроме того, в список опций вошла система камер с обзором на «540 градусов» и функцией «прозрачного капота» — она проецирует на экран изображение покрытия, находящегося непосред­ственно под передними колёсами.

Продажи новинки в Китае марка GAC планирует открыть уже в следующем месяце. GS8, который сейчас продаётся в нашей стране, оснащается 190-сильной «турбочетвёркой» в паре с шести­ступенчатым «автоматом» и опциональным полным приводом. Цена — от 2 098 000 рублей.