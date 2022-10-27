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BMW потратит 1,7 миллиарда долларов на подготовку к выпуску шести новых электрокаров
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW объявила об инвестициях в американское производственное подразделение на сумму 1,7 миллиарда долларов. Как пишет InsideEVs, основная часть этой суммы будет вложена в переоснащение действующего завода в Спартанбурге: к 2030 году здесь должны встать на конвейер не менее шести новых электрокаров.

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  • Сейчас в Спартанбурге BMW собирает 11 моделей — это несколько кроссоверов X-серии, спорткары подразделения М и две гибридных версии. В ближайшее время производственная гамма предприятия пополнится суперкроссовером BMW XM.
  • На реорганизацию производства баварский концерн потратит 1 миллиард долларов. Издание предполагает, что в период до 2030 года основная масса выпускаемых здесь моделей получит электрические аналоги.
  • Ещё 700 миллионов BMW инвестирует в завод по производству аккумуляторов в Южной Каролине. Отсюда батареи нового поколения будут поставлять на предприятие в Спартанбурге. Однако в BMW посчитали, что одна фабрика с его потребностями не справится, и поэтому основали ещё и СП с американской компанией Envision, которая также планирует построить в Каролине собственный завод мощностью до 30 ГВт/ч в год. Он займётся производством литий-ионных аккумуляторов.

Ранее сообщалось, что BMW готовит к выходу на рынок сразу четыре больших электрокроссовера с индексами от iX6 до iX9. Не исключено, именно для производства этих новинок компания начала перевооружение своего американского завода.

Не слишком ли мощно BMW взялась за дело?

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