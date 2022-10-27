BMW потратит 1,7 миллиарда долларов на подготовку к выпуску шести новых электрокаров

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила об инвестициях в американское производственное подразделение на сумму 1,7 миллиарда долларов. Как пишет InsideEVs, основная часть этой суммы будет вложена в переоснащение действующего завода в Спартанбурге: к 2030 году здесь должны встать на конвейер не менее шести новых электрокаров.
Ранее сообщалось, что BMW готовит к выходу на рынок сразу четыре больших электрокроссовера с индексами от iX6 до iX9. Не исключено, именно для производства этих новинок компания начала перевооружение своего американского завода.