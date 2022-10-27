BMW потратит 1,7 миллиарда долларов на подготовку к выпуску шести новых электрокаров

Ещё 700 миллионов BMW инвестирует в завод по производству аккумуляторов в Южной Каролине. Отсюда батареи нового поколения будут поставлять на предприятие в Спартанбурге. Однако в BMW посчитали, что одна фабрика с его потребностями не справится, и поэтому основали ещё и СП с американской компанией Envision, которая также планирует построить в Каролине собственный завод мощностью до 30 ГВт/ч в год. Он займётся производством литий-ионных аккумуляторов.