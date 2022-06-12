BMW готовит электрический броневик

У флагманского электроседана BMW с индексом i7 появится бронированная версия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные инсайдеров, которые утверждают, что разработка четырёхдверки уже идёт. Предполагается, что дебютирует новинка после либо в рамках саммита «Большой семёрки», который состоится в конце июня в Германии.