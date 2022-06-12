Китайский IT-гигант Baidu показал беспилотный кроссовер, разработанный с участием Geely

BMW готовит электрический броневик

Новости

Дмитрий Елизаров

У флагманского электроседана BMW с индексом i7 появится бронированная версия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные инсайдеров, которые утверждают, что разработка четырёхдверки уже идёт. Предполагается, что дебютирует новинка после либо в рамках саммита «Большой семёрки», который состоится в конце июня в Германии.

Читайте нас в Дзене!
  • Технических подробностей о седане, который получит имя BMW i7 Protection и станет первым официальным электроброневиком концерна, пока нет. Тем не менее, источники издания сообщают, что производитель планирует выпускать седан с разными уровнями защиты, начиная от брони, которая способна противостоять только выстрелам из автоматических пистолетов.
  • Как именно повлияет тяжёлая защита на динамику и запас хода седана, также пока неизвестно. Версия xDrive60 (единственная, которой пока располагает i7) оснащается двумя электромоторами совокупной отдачей 544 л.с. и 745 Нм и может проехать без подзарядки до 590 километров, ускоряясь до 100 км/ч за 4,7 секунды.
  • Весит такой седан 2640 килограммов. Издание CarBuzz предполагает, что имплантация защитных панелей неминуемо повлияет на массу i7, что в свою очередь скажется в первую очередь на запасе хода. Чтобы увеличить его, концерну придётся устанавливать на i7 более ёмкие батареи, и это опять-таки приведёт к увеличению веса. По всей видимости, в BMW предпочтут пожертвовать динамическими характеристиками четырёхдверки.

Один из самых необычных «броневиков», представленных в последнее время — это Aston Martin Vantage, получивший защитный комплекс в ателье AddArmor. Он способен выдержать обстрел из оружия калибром до .44 Magnum, а ручки суперкара могут превращаться в электрошокеры.

Что важнее для премиального электрокара — скорость или запас хода?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение