BMW пошутит над размерами фирменных «ноздрей» в Токио

При этом в официальном сообщении упоминается некая премьера. В

подробности производитель пока не вдаётся, но

возможно

, речь идёт о внутреннем японском дебюте — «живом» показе модели, которую уже рассекретили на глобальном уровне, но пока не демонстрировали в Японии.