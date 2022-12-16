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BMW пошутит над размерами фирменных «ноздрей» в Токио
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала изображение проекта своего стенда на Токийском автосалоне: его украсят гигантской радиаторной решёткой. По мнению Carscoops это своего рода ответ компании тем поклонникам, которые недовольны постоянным увеличением размеров фирменных «ноздрей». Кроме того, BMW пообещала представить в Японии некую новинку.

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  • Насколько можно судить по фото, гигантское украшение представляет собой копию радиаторной решётки BMW M3: в верхнем углу «ноздрей» можно рассмотреть соответствующий значок. По некоторым оценкам, высота решётки должна превысить 4 метра. Предполагается, что украшение должно стать своего рода фотозоной для посетителей выставки.
  • BMW представит на Токийском автосалоне, который посвящён главным образом тюнингу, доработанные версии своих серийных моделей. Японцам покажут, к примеру, седан BMW M3 Competition и купе BMW 2 серии, украшенные деталями из каталога M Performance. Кроме того, на стенде появится гоночная версия BMW M4, подготовленная для серии GT3.
  • При этом в официальном сообщении упоминается некая премьера. В подробности производитель пока не вдаётся, но возможно, речь идёт о внутреннем японском дебюте — «живом» показе модели, которую уже рассекретили на глобальном уровне, но пока не демонстрировали в Японии.

Автосалон в Токио стартует 13 января. Помимо BMW свои наработки здесь покажет, к примеру, ателье Modellista, разработавшее обновления для Toyota Prius нового поколения. Не исключено и появление модифицированных Honda Civic Type R.

А вам нравятся гигантские «ноздри» BMW?

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