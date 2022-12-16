BMW пошутит над размерами фирменных «ноздрей» в Токио

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала изображение проекта своего стенда на Токийском автосалоне: его украсят гигантской радиаторной решёткой. По мнению Carscoops это своего рода ответ компании тем поклонникам, которые недовольны постоянным увеличением размеров фирменных «ноздрей». Кроме того, BMW пообещала представить в Японии некую новинку.
Автосалон в Токио стартует 13 января. Помимо BMW свои наработки здесь покажет, к примеру, ателье Modellista, разработавшее обновления для Toyota Prius нового поколения. Не исключено и появление модифицированных Honda Civic Type R.