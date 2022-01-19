BMW попрощается с V12 очень особенной «семёркой»

Снаружи опознать такие седаны можно будет по соответ­ствующим шильдикам и особым 20‑дюймовым колёсам тёмно-серого или чёрного оттенка в сочетании с тормозами M Sport с цветными суппортами. Особых цветов кузова не планируется: покупатели смогут выбирать изо всей палитры BMW Individual. В моторном отсеке и на порогах появятся памятные таблички с названием серии, а салон украсят надписью «1 of 12». Вариант кожи мерино для обшивки интерьера также можно будет выбрать любой, а вот декоративные вставки сделают только чёрными.

В комплектацию таких седанов войдут, к примеру, панорамная крыша Sky Lounge, особо комфортные задние сиденья, а также акустическая система Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Кроме того, последние BMW 7 серии с 12-цилин­дровыми моторами по умолчанию оснастят адаптивной лазерной оптикой.

Вместе с машиной покупателю передадут некий сувенир, которым можно будет украсить, к примеру, рабочий стол, — его окрасят в тот же цвет, что и автомобиль, отделают той же кожей и снабдят тем же самым VIN-номером. Правом приоритетной покупки памятных седанов будут пользоваться избранные клиенты BMW, уже владеющие «семёрками» с такими двигателями.

Впервые двигатель формата V12 концерн BMW установил на дорожный автомобиль ещё в 1987 году — при объёме в 5,0 литров он развивал 295 л.с. Нынешняя версия флагманского мотора имеет объём 6,6 литра и в американской спецификации обеспечивает 601 л.с. В сочетании с 8‑диапазонным «автоматом» и полным приводом он разгоняет седан 7 серии до 60 миль в час (96 км﻿/﻿ч) за 3,6 секунды.

В 2019 году предполагалось, что 12-цилиндровые моторы баварцы продолжат производить как минимум до 2023 года — то есть V12 планиро­валось сохранить и для нового поколения флагманского седана. Однако позже было принято решение оснащать «семёрку» только более компактными двигателями в сочетании с электрическими «надстройками». Будет у седана и полностью электрическая модификация.