BMW покажет супергибрид для Ле-Мана 6 июня

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила дату премьеры суперкара, с которым будет участвовать в топовом классе гонок на выносливость (LMDh, Le Mans Daytona Hybrid) и показала его фотографию. Пока изображение прототипа особой информации о нём не даёт. Гоночный дебют новинки запланирован на январь 2023 года.
Ранее о намерениях участвовать в разных классах чемпионатов по гонкам на выносливость заявил целый ряд компаний, включая Toyota, Peugeot и Ferrari. Свой болид готовит и Porsche: он получит бензиновый V8 в сочетании с электромотором общей мощностью 680 л.с.