BMW покажет электрическую «пятёрку» уже в нынешнем году

BMW 5 серии сменит поколение и получит полностью электрическую версию к концу 2023 года. Об этом изданию Autocar заявил глава департамента продаж компании Питер Нота. Технические характеристики электрокара пока не обнародованы, но, по предположению издания, BMW i5 получит силовые агрегаты от уже продающегося BMW i4.