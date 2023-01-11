BMW покажет электрическую «пятёрку» уже в нынешнем году

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Электрический универсал BMW 5 серии: первые фотографии
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Дмитрий Елизаров
BMW 5 серии сменит поколение и получит полностью электрическую версию к концу 2023 года. Об этом изданию Autocar заявил глава департамента продаж компании Питер Нота. Технические характеристики электрокара пока не обнародованы, но, по предположению издания, BMW i5 получит силовые агрегаты от уже продающегося BMW i4.
В сентябре благодаря фотошпионам стало известно, что у BMW i5 появится и полноценная М-версия. Её, по предварительным данным, снабдят 600-сильной связкой электродвигателей, позаимствованной у большого кроссовера iX.