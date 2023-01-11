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BMW покажет электрическую «пятёрку» уже в нынешнем году
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Дмитрий Елизаров

BMW 5 серии сменит поколение и получит полностью электрическую версию к концу 2023 года. Об этом изданию Autocar заявил глава департамента продаж компании Питер Нота. Технические характеристики электрокара пока не обнародованы, но, по предположению издания, BMW i5 получит силовые агрегаты от уже продающегося BMW i4.

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Предполагаемый облик BMW i5, иллюстрация Autocar

  • Новое поколение BMW 5 серии построят на усовершенствованной версии универсальной платформы CLAR, которая допускает применение силовых агрегатов любого типа. Ожидается, что «пятёрка» по примеру нового поколения BMW 7 серии будет продаваться с бензиновыми и гибридными двигателями, а также как «чистый» электромобиль.
  • При этом BMW i5 будет отличаться от версий с ДВС не только типом привода, но и некоторыми нюансами дизайна экстерьера: издание упоминает иную решётку радиатора, особые колёсные диски и изменённое оформление задней части.
  • BMW i4, который может стать донором силовых агрегатов для новинки, оснащается установками с одним и двумя двигателями, развивающими от 340 до 544 л.с. Электрокар может проехать без подзарядки до 590 километров по циклу WLTP.
  • Батарейная версия «пятёрки» станет двенадцатой по счёту полностью электрической моделью баварского концерна. BMW рассчитывает, что по итогам 2023 года на электрокары придётся 15% всех продаж, а к концу десятилетия число выпущенных и проданных BMW гибридов и электрокаров должно достичь 7 миллионов.

В сентябре благодаря фотошпионам стало известно, что у BMW i5 появится и полноценная М-версия. Её, по предварительным данным, снабдят 600-сильной связкой электродвигателей, позаимствованной у большого кроссовера iX.

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