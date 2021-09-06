BMW показала «перерабатываемый» электрохэтч с необычным дизайном

Дизайнеры BMW заявляют, что использовали в оформ­лении кузова простые и ясные линии с минимумом вторичных деталей. К примеру, фирменная решётка радиатора на концепте объединена с головной оптикой, при этом сама «решётка» преврати­лась в элемент графиче­ского интерфейса. Отказ от дополни­тельных деталей проявился также в оформлении логотипа марки — он выгравирован прямо на кузове.

Кузовные детали выполнены из переработанных пластика и алюминия. От лако­красочного покрытия создатели концепта также отказались — его заменили анодирова­нием. Шины концепта сделаны из натураль­ного каучука.

Детали интерьера изготовлены с примене­нием 3D-печати. По мнению BMW, это также позволяет отказаться от множества мелких элементов, которые требуют конструктив­ного соединения между собой. Тем самым, к примеру, сокращается применение клея. Четыре кресла концепта сделаны из перера­ботанного пластика, а их рамы — из алюминия.

Центральный экран в концептуальном хэтче заменён на новый элемент интерфейса — в BMW его назвали «парящей скульптурой». Стандартная приборная панель уступила своё место проекци­онному дисплею нового типа — он отражает данные на нижнюю часть лобового стекла по всей его ширине. Система позволяет настраивать транслиру­емые данные и пользоваться дисплеем как водителю, так и пассажиру.

Для прототипа придумали собственный саундтрек, который также должен подчёрки­вать его «перерабаты­ваемую» природу. В создании звукоряда принимал участие знаменитый кино­композитор Ханс Циммер.

Никаких характеристик i Vision Circular не обнародо­вано, за исключе­нием того, что концепт имеет электриче­скую природу и снабжён новейшей батареей, обеспечи­вающей исключительно высокую плотность хранения энергии.

Серийных перспектив у концепта нет. Он призван подчеркнуть внимание концерна к экологиче­ской ситуации и стремление увеличить долю вторичных материалов в конструкции серийных машин. Согласно стратегии BMW, с нынешних 30 процентов она должна в ближайшие годы вырасти до 50.

BMW также планирует наращивать количество электрокаров в линейке. В следующем году должны дебютировать батарейные варианты седана 7‑й серии и кроссовера X1, а к 2024 году BMW начнёт освоение совершенно новой платформы, сейчас известной под названием Neue Klasse.