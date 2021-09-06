BMW показала «перерабатываемый» электрохэтч с необычным дизайном

- Дизайнеры BMW заявляют, что использовали в оформлении кузова простые и ясные линии с минимумом вторичных деталей. К примеру, фирменная решётка радиатора на концепте объединена с головной оптикой, при этом сама «решётка» превратилась в элемент графического интерфейса. Отказ от дополнительных деталей проявился также в оформлении логотипа марки — он выгравирован прямо на кузове.
- Кузовные детали выполнены из переработанных пластика и алюминия. От лакокрасочного покрытия создатели концепта также отказались — его заменили анодированием. Шины концепта сделаны из натурального каучука.
- Детали интерьера изготовлены с применением 3D-печати. По мнению BMW, это также позволяет отказаться от множества мелких элементов, которые требуют конструктивного соединения между собой. Тем самым, к примеру, сокращается применение клея. Четыре кресла концепта сделаны из переработанного пластика, а их рамы — из алюминия.
- Центральный экран в концептуальном хэтче заменён на новый элемент интерфейса — в BMW его назвали «парящей скульптурой». Стандартная приборная панель уступила своё место проекционному дисплею нового типа — он отражает данные на нижнюю часть лобового стекла по всей его ширине. Система позволяет настраивать транслируемые данные и пользоваться дисплеем как водителю, так и пассажиру.
- Для прототипа придумали собственный саундтрек, который также должен подчёркивать его «перерабатываемую» природу. В создании звукоряда принимал участие знаменитый кинокомпозитор Ханс Циммер.
- Никаких характеристик i Vision Circular не обнародовано, за исключением того, что концепт имеет электрическую природу и снабжён новейшей батареей, обеспечивающей исключительно высокую плотность хранения энергии.
- Серийных перспектив у концепта нет. Он призван подчеркнуть внимание концерна к экологической ситуации и стремление увеличить долю вторичных материалов в конструкции серийных машин. Согласно стратегии BMW, с нынешних 30 процентов она должна в ближайшие годы вырасти до 50.
BMW также планирует наращивать количество электрокаров в линейке. В следующем году должны дебютировать батарейные варианты седана 7‑й серии и кроссовера X1, а к 2024 году BMW начнёт освоение совершенно новой платформы, сейчас известной под названием Neue Klasse.