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BMW показала «перерабатываемый» электрохэтч с необычным дизайном
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Дмитрий Елизаров

Прототип «автомобиля будущего» для мегаполисов от BMW получил название i Vision Circular. В имени скрыта отсылка к сути прототипа: новинка полностью сделана из уже перера­ботанных или подлежащих вторичной переработке материалов.

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  • Дизайнеры BMW заявляют, что использовали в оформ­лении кузова простые и ясные линии с минимумом вторичных деталей. К примеру, фирменная решётка радиатора на концепте объединена с головной оптикой, при этом сама «решётка» преврати­лась в элемент графиче­ского интерфейса. Отказ от дополни­тельных деталей проявился также в оформлении логотипа марки — он выгравирован прямо на кузове.
  • Кузовные детали выполнены из переработанных пластика и алюминия. От лако­красочного покрытия создатели концепта также отказались — его заменили анодирова­нием. Шины концепта сделаны из натураль­ного каучука.
  • Детали интерьера изготовлены с примене­нием 3D-печати. По мнению BMW, это также позволяет отказаться от множества мелких элементов, которые требуют конструктив­ного соединения между собой. Тем самым, к примеру, сокращается применение клея. Четыре кресла концепта сделаны из перера­ботанного пластика, а их рамы — из алюминия.
  • Центральный экран в концептуальном хэтче заменён на новый элемент интерфейса — в BMW его назвали «парящей скульптурой». Стандартная приборная панель уступила своё место проекци­онному дисплею нового типа — он отражает данные на нижнюю часть лобового стекла по всей его ширине. Система позволяет настраивать транслиру­емые данные и пользоваться дисплеем как водителю, так и пассажиру.
  • Для прототипа придумали собственный саундтрек, который также должен подчёрки­вать его «перерабаты­ваемую» природу. В создании звукоряда принимал участие знаменитый кино­композитор Ханс Циммер.
  • Никаких характеристик i Vision Circular не обнародо­вано, за исключе­нием того, что концепт имеет электриче­скую природу и снабжён новейшей батареей, обеспечи­вающей исключительно высокую плотность хранения энергии.
  • Серийных перспектив у концепта нет. Он призван подчеркнуть внимание концерна к экологиче­ской ситуации и стремление увеличить долю вторичных материалов в конструкции серийных машин. Согласно стратегии BMW, с нынешних 30 процентов она должна в ближайшие годы вырасти до 50.

BMW также планирует наращивать количество электрокаров в линейке. В следующем году должны дебютировать батарейные варианты седана 7‑й серии и кроссовера X1, а к 2024 году BMW начнёт освоение совершенно новой платформы, сейчас известной под названием Neue Klasse.

Хотели бы видеть в будущем такие BMW на дорогах?

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