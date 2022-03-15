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Компания BMW показала на видео часть заряженного универсала M3 Touring

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Дмитрий Елизаров

M-подразделение концерна BMW опубликовало на YouTube видеоролик, посвящённый истории BMW M3 в кузове универсал. Помимо уже имеющихся в активе BMW концептуальных наработок в этом направлении была впервые показана без камуфляжа задняя часть будущей новинки — первого серийного универсала M3 Touring, премьера которого должна состояться в нынешнем году.

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  • Первая половина видео посвящена главным образом концептуальной BMW M3 Touring в кузове E46, которую баварцы разработали в начале 2000-х, и особенностям дизайна универсала. По словам представителей марки, главной проблемой в разработке его внешности стало сохранение динамичной ауры исходной модели при переносе на практичный кузов.
  • Предполагалось, что универсал станет более функциональным вариантом оригинальной M3, однако в серию концепт-кар так и не отправили. Производство прямого конкурента Audi RS4 Avant было признано экономически несостоятельным.
  • Тем не менее, по словам представителей марки, идея создания универсала BMW M3 не покидала компанию все эти годы, и сейчас решение всё же было принято окончательно. В видео показана только часть кормы будущей новинки, однако хорошо видны как пятая дверь, так и расширенные колёсные арки, и массивный диффузор с «четырёхствольным» выхлопом. Кроме того, уже известно, что передняя часть пятидверки сохранит характерные вертикальные «ноздри» радиаторной решётки.
  • Венчать корму будет компактный спойлер, который для универсала будут печатать на 3D-принтере. Этот элемент называют «финальным акцентом» в дизайне спорткара.
  • Ожидается, что силовую установку для новинки позаимствуют у седана M3 Competition: это трёхлитровая рядная «шестёрка» на 510 л.с., восьмидиапазонный «автомат» и система полного привода. Соответственно, до 100 км/ч универсал сможет ускоряться примерно за 4 секунды.

Тем не менее, на этапе начала работы BMW над первым в истории M3 серийным универсалом сообщалось, что у спорткара будет и особая версия для ценителей — её укомплектуют приводом только на заднюю ось в сочетании с шестиступенчатой «механикой».

Полный привод и «автомат» или задний и «механика»?

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