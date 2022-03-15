Компания BMW показала на видео часть заряженного универсала M3 Touring

Тем не менее, по словам представителей марки, идея создания универсала BMW M3 не покидала компанию все эти годы, и сейчас решение всё же было принято окончательно. В видео показана только часть кормы будущей новинки, однако хорошо видны как пятая дверь, так и расширенные колёсные арки, и массивный диффузор с «четырёхствольным» выхлопом.

Кроме того,

уже известно, что передняя часть пятидверки сохранит характерные вертикальные «ноздри» радиаторной решётки.