Компания BMW показала на видео часть заряженного универсала M3 Touring

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Дмитрий Елизаров
M-подразделение концерна BMW опубликовало на YouTube видеоролик, посвящённый истории BMW M3 в кузове универсал. Помимо уже имеющихся в активе BMW концептуальных наработок в этом направлении была впервые показана без камуфляжа задняя часть будущей новинки — первого серийного универсала M3 Touring, премьера которого должна состояться в нынешнем году.
Тем не менее, на этапе начала работы BMW над первым в истории M3 серийным универсалом сообщалось, что у спорткара будет и особая версия для ценителей — её укомплектуют приводом только на заднюю ось в сочетании с шестиступенчатой «механикой».