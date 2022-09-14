Компания Chrysler показала мощнейшую версию седана 300 — она набирает 100 км/ч за 4,3 секунды

BMW показала на видео суперкроссовер XM и назвала дату премьеры
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала официальный видеотизер, посвящённый премьере суперкроссовера XM — второй по счёту модели, эксклюзивно разработанной «М-подразделением». Полноценный дебют вседорожника, который должен стать конкурентом Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, состоится 27 сентября.

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  • Видеотизер подтверждает, что BMW XM получит массивные подсвеченные «ноздри» решётки радиатора и оптику в стиле нового седана 7 серии. Кроме того, ролик позволяет услышать звучание силовой установки кроссовера.
  • Ожидается, что она будет гибридной с 4,4-литровым V8 в основе. По предварительным данным ДВС и электромотор смогут развивать до 650 л.с. и 880 Нм крутящего момента. Тем самым BMW XM станет на 100 л.с. мощнее стандартного Aston Martin DBX и сравняется по мощности с Lamborghini Urus. При этом если характеристики подтвердятся, баварская силовая установка превзойдёт итальянскую по показателям тяги. Электрическая составляющая позволит кроссоверу проезжать до 50 километров, не задействуя ДВС.
  • Помимо мощного мотора BMW XM должен получить адаптивную подвеску с активными стабилизаторами поперечной устойчивости и полноуправляемое шасси: задние колёса смогут доворачиваться на угол 2,5 градуса. Ожидаемая размерность колёсных дисков — до 23 дюймов. Производство суперкроссовера стартует в декабре на заводе BMW в американском Спартанбурге.

Своим суперкроссовером обзавелась и компания Ferrari, ранее моделей такого класса не выпускавшая. Её Purosangue оснащён 12-цилиндровым мотором на 725 л.с. Однако BMW XM в будущем может обойти и эту новинку: предполагается, что он получит спецверсию под названием Black Lable с 750-сильной силовой установкой.

Будете ждать премьеры нового кроссовера из Баварии?

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