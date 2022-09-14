BMW показала на видео суперкроссовер XM и назвала дату премьеры

Ожидается, что она будет гибридной с 4,4-литровым V8 в основе. По предварительным данным ДВС и электромотор смогут развивать до 650 л.с. и 880 Нм крутящего момента.

Тем самым BMW XM станет на 100 л.с. мощнее стандартного

Aston Martin DBX

и сравняется по мощности с Lamborghini Urus. При этом если характеристики подтвердятся,

баварская

силовая у

становка превзойдёт итальянскую по показателям тяги. Электрическая составляющая позволит кроссоверу проезжать до 50 километров, не задействуя ДВС.