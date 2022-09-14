BMW показала на видео суперкроссовер XM и назвала дату премьеры

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала официальный видеотизер, посвящённый премьере суперкроссовера XM — второй по счёту модели, эксклюзивно разработанной «М-подразделением». Полноценный дебют вседорожника, который должен стать конкурентом Lamborghini Urus и Aston Martin DBX, состоится 27 сентября.
Своим суперкроссовером обзавелась и компания Ferrari, ранее моделей такого класса не выпускавшая. Её Purosangue оснащён 12-цилиндровым мотором на 725 л.с. Однако BMW XM в будущем может обойти и эту новинку: предполагается, что он получит спецверсию под названием Black Lable с 750-сильной силовой установкой.