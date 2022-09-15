Компания BMW показала на видео электрический супербагги — возможно, для Дакара

О самом багги известно немногое. Судя по всему, построен он на пространственном каркасе, а кузовные панели выполнены из армированного полимера. Dune Taxi оснащён силовой установкой на 544 л.с. и 1000 Нм, а ходы его подвесок достигают 400 миллиметров. Судя по гоночным «ковшам» в салоне и шлемам пилота и штурмана, а также ливрее на кузове, прототип предназначен для полноценных гонок. Кроме того, в салоне электрокара можно заметить надпись Cosworth: похоже, в подготовке прототипа принимала участие эта известнейшая компания.