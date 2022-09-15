Компания BMW показала на видео электрический супербагги — возможно, для Дакара

Дмитрий Елизаров
На YouTube-канале ближневосточного подразделения BMW появился полноценный короткометражный фильм Dune Taxi. Так называется впервые продемонстрированный в этом фильме гоночный внедорожник с электромоторами: ранее никаких намёков на подобную разработку баварская компания не делала. Возможно, в BMW решили составить конкуренцию коллегам из Audi на трассе ралли-марафона Дакар.
- Сюжет фильма строится вокруг гонок прототипа по асфальтовым трассам и песчаным дюнам с подготовленными 625-сильными кроссоверами BMW X6 M Competition. Слоган ролика — When xDrive meets BMW M: не исключено, что задачей фильма было показать различные достоинства двухмоторного электропривода на фоне классических полноприводников компании. В финале ролика Dune Taxi выполняет слалом между кроссоверами, движущимися на двух колёсах и преодолевает подъём на песчаную дюну Тал Мориб со 130-процентным уклоном.
- О самом багги известно немногое. Судя по всему, построен он на пространственном каркасе, а кузовные панели выполнены из армированного полимера. Dune Taxi оснащён силовой установкой на 544 л.с. и 1000 Нм, а ходы его подвесок достигают 400 миллиметров. Судя по гоночным «ковшам» в салоне и шлемам пилота и штурмана, а также ливрее на кузове, прототип предназначен для полноценных гонок. Кроме того, в салоне электрокара можно заметить надпись Cosworth: похоже, в подготовке прототипа принимала участие эта известнейшая компания.
В самом конце ролика демонстрируется гибридный концепт BMW XM. Тем самым не исключено, что создание Dune Taxi преследует лишь цель привлечь внимание к будущему серийному суперкроссоверу подразделения М, который покажут 27 сентября. Если же BMW всерьёз намерена участвовать в ралли-рейде Дакар, её основным соперником станет Audi. Инженеры из Ингольштадта уже представили обновлённую версию своего электробагги RS Q e-tron и подтвердили его участие в марафоне 2023 года.