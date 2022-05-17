Опубликован видеотизер обновлённого седана BMW 3 серии

Компания BMW опубликовала видеотизер, в котором впервые демонстрирует переднюю часть обновлённого седана 3 серии. Ролик выполнен затемнённым, поэтому пока нельзя сказать, окажется ли экстерьер новинки аналогичным тому, который получила версия седана для китайского рынка. Дата премьеры седана также пока не названа: BMW обещает, что это произойдёт «скоро».