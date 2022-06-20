Компания BMW показала трековое купе M4 GT4 за 193 тысячи долларов

BMW M4 GT4 сохранила традиционную рядную «шестёрку» объёмом 3,0 литра, но двигатель перенастроен для эксплуатации в гоночных условиях. Развивать он может до 550 л.с. и 650 Нм

и работает в паре с семиступенчатым

«

автоматом

» ZF, дополненным дифференциалом повышенного трения и оптимизированным карданным валом.