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Компания BMW показала трековое купе M4 GT4 за 193 тысячи долларов

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила новую версию купе M4 с индексом GT4 и назвала его стартовую цену. Спорткар предназначен исключительно для трека и отличается как гоночным салоном, так и переработанными шасси и аэродинамикой, а также более мощным мотором. Цена — от 187 тысяч евро (193 тысячи долларов), и это вдвое дороже гражданской BMW M4 Competition. Производство нового спорткара стартует в октябре нынешнего года.

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  • Для BMW M4 GT4 разработали новые аэродинамические детали, включая регулируемый передний сплиттер, капот с воздухозаборниками и развитое заднее антикрыло, которое также можно регулировать. Выполняются они из облегчённых материалов.
  • В салоне появился «ковш» для водителя, специально созданный компанией Recaro, в сочетании с гоночным штурвалом и новым «цифровым кокпитом» под названием M Track Cockpit. Медиавозможности BMW M4 GT4 позволяют регулировать и настраивать многие функции спорткара непосредственно с дисплеев в салоне без трудоёмкого подключения управляющего ноутбука.
  • Интерьер купе снабдили каркасом безопасности. Примечательно, что несмотря на трековый статус новинки в список её стандартного оборудования включены кондиционер и обогрев лобового стекла.
  • В подвеске применены амортизаторы KW и пружины H&R с многоступенчатой регулировкой жёсткости, а также настраиваемые стабилизаторы поперечной устойчивости. Заново откалиброваны системы стабилизации, функция контроля тяги получила 10 фиксированных преднастроек.
  • BMW M4 GT4 сохранила традиционную рядную «шестёрку» объёмом 3,0 литра, но двигатель перенастроен для эксплуатации в гоночных условиях. Развивать он может до 550 л.с. и 650 Нм и работает в паре с семиступенчатым «автоматом» ZF, дополненным дифференциалом повышенного трения и оптимизированным карданным валом.
  • Динамические характеристики спорткара не называются, но гражданская BMW M4 CSL с аналогичным двигателем и восьмиступенчатой коробкой способна ускориться до 100 км/ч за 3,7 секунды.
  • Поставки гоночной M4 стартуют к началу сезона 2023 года. Разработчики утверждают, что купе будет омологировано для использования в любых гонках серии GT4 по всему миру.

В начале следующего года состоится гоночный дебют ещё одного трекового спорткара BMW — прототипа, который создают для участия в гонках на выносливость. Машина, с которой баварский концерн рассчитывает принять участие в культовых «24 часах Ле-Мана», проходит последние испытания.

Завели бы себе спорткар исключительно для трека?

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