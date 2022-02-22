Компания BMW показала, как тестирует флагманский электроседан на тишину

Борьба за тишину выразилась не только в шумоизоляции салона: эти нюансы учитывались ещё на стадии разработки дизайна кузова. Он выполнен особо обтекаемым как ради уменьшения сопротивления воздуха, так и для снижения паразитных аэродинамических шумов. Для этого была оптимизирована форма боковых зеркал и дверных ручек, а днище почти полностью укрыто специальными панелями.