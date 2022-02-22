Компания BMW показала, как тестирует флагманский электроседан на тишину

- Производитель утверждает,
что, поскольку электрокары менее шумны по своей конструктивной природе, чем
автомобили с ДВС, некоторые традиционные для легкового транспорта акустические
воздействия могут оказаться выражены гораздо ярче. Поэтому с шумами в салоне i7
ведётся отдельная борьба.
- В ходе испытаний звуки,
которые могут досаждать пассажирам электромобиля, записывались, а впоследствии
анализировались их источники и методы устранения. В BMW, к примеру, оптимизировали
с этой точки зрения некоторые конструктивные детали силовой установки, а также
снабдили электродвигатели дополнительной шумоизоляцией.
- Специально разработанные
звукопоглотители использованы также в стойках кузова и крыше электрокара — их
состав доработан ради уменьшения веса. Кроме того, дополнительной шумоизоляцией
снабдили двери, пороги и колёсные арки. Наконец, BMW i7 оборудуют особыми акустически
комфортными стёклами и покрышками.
- Борьба за тишину
выразилась не только в шумоизоляции салона: эти нюансы учитывались ещё на
стадии разработки дизайна кузова. Он выполнен особо обтекаемым как ради
уменьшения сопротивления воздуха, так и для снижения паразитных
аэродинамических шумов. Для этого была оптимизирована форма боковых зеркал и
дверных ручек, а днище почти полностью укрыто специальными панелями.
При этом BMW снабдит i7 разработанным
для неё саундтреком, созданным знаменитым композитором Хансом Циммером.
Несколько интерактивных мелодий предназначены покупателям, предпочитающим
тишине музыкальный фон. Ранее аналогичная система была реализована на других
серийных электромобилях из Баварии — i4 и iX.