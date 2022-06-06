Компания BMW показала, как изготавливают кузова для универсала M3
Дмитрий Елизаров
Спорткар BMW M3 в нынешнем году впервые должен получить версию в кузове универсал. Официальный дебют новинки состоится в ближайшее время. При этом на заводе BMW в Мюнхене уже стартовало производство предсерийных экземпляров M3 Touring, и по этому поводу компания опубликовала видеоэкскурсию по сборочной линии.
- Линия сварки кузовов BMW M3 Touring высокоавтоматизирована: здесь задействованы 1200 роботов. Сам кузов универсала состоит из 400 отдельных компонентов, которые скрепляются между собой в 6 тысячах точек. Однако некоторые детали кузова, в первую очередь внешние панели, фиксируются на элементах силовой структуры вручную. Этот участок содержит пост проверки геометрии собранного кузова, где его изучают по 1700 параметрам. Кроме того, отдельные характеристики контролируются и уточняются в процессе сборки.
- В рамках серийного производства линия сварки сможет готовить для цеха окраски до 950 кузовов в день. Красят универсалы тоже роботы, но в подготовке кузовов участвуют и люди: в частности, когда речь идёт о цветовой схеме с контрастной крышей. В видео компания предпочла продемонстрировать экзотические цвета для спорткара — например, фиолетовый и лаймовый.
- После окраски её качество тоже инспектируется, причём для проверки опытные сотрудники BMW используют собственные глаза и тактильные ощущения.
Помимо производства кузовов в видео показаны процесс сборки карбоновых кресел и так называемая «свадьба» — объединение кузова и силового агрегата. Однако внешность BMW M3 Touring в целом по-прежнему остаётся загадкой. Ожидается, что суперуниверсал рассекретят в течение июня: он должен получить 510-сильную рядную «шестёрку» в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и системой полного привода.