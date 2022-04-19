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Компания BMW показала гигантский 8k-экран для электрической «семёрки»

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW опубликовала тизер, предваряющий премьеру флагманского электро­мобиля i7. Он демонстрирует одну из уникальных опций, которые получит новинка, — широко­форматный откидной экран для пассажиров заднего дивана. Полноценная премьера i7 (и возможно, бензиновой версии нового седана 7 серии) запланирована на 20 апреля.

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  • BMW пока не называет точной диагонали широкоформатного экрана, известного под названием Theater Screen. Он получит разрешение 8k и пропорции 32:9. Кроме того, на тизере хорошо заметны расположенные на экране иконки целого ряда приложений — таким образом, дисплей обеспечит доступ не только к просмотру видеоконтента, но и к онлайн-сервисам. Панорамное остекление крыши седана простирается почти до подголовников заднего дивана.
  • Благодаря более ранним утечкам изображений BMW i7 известно, что в интерьере седана будут применены передние кресла необычной формы с развитыми подголовниками. По предварительным данным, в них встроят динамики акустической системы Bowers & Wilkins. Характерными чертами внешности электроседана станут массивная «решётка радиатора» с подсвеченной окантовкой и многоярусная головная оптика в стиле обновлённого BMW X7.

Какие именно силовые установки получит электрокар и сколько их будет, пока не уточняется. Производитель официально сообщал только об одной версии с индексом xDrive 60: её могут оснастить моторами от BMW iX с аналогичным обозначением, которые развивают более 600 л.с. Проезжать без подзарядки такой i7 сможет до 480 километров.

Ждёте премьеры электрического флагмана BMW?

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