Компания BMW показала гигантский 8k-экран для электрической «семёрки»

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BMW i7 со светящимися «ноздрями» показали на тизере перед премьерой 20 апреля
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Дмитрий Елизаров
Компания BMW опубликовала тизер, предваряющий премьеру флагманского электромобиля i7. Он демонстрирует одну из уникальных опций, которые получит новинка, — широкоформатный откидной экран для пассажиров заднего дивана. Полноценная премьера i7 (и возможно, бензиновой версии нового седана 7 серии) запланирована на 20 апреля.
Какие именно силовые установки получит электрокар и сколько их будет, пока не уточняется. Производитель официально сообщал только об одной версии с индексом xDrive 60: её могут оснастить моторами от BMW iX с аналогичным обозначением, которые развивают более 600 л.с. Проезжать без подзарядки такой i7 сможет до 480 километров.