Самая большая семейная Dacia: первые изображения

Компания BMW показала бесшумный скутер для города

Новости

Дмитрий Елизаров

Модельная линейка подразделения BMW Motorrad пополнилась новым решением в сфере «городской мобильности» — скутером с индексом CE 04, который разработчики называют «бесшумной революцией». На скутере применены решения как от серийных гибридов, так и от перспективных электрокаров BMW. В продаже необычный скутер появится в первом квартале 2022 года.

1/13
  • BMW CE 04 базируется на стальной трубчатой раме с теле­скопической передней вилкой и 15-дюймовыми колёсами. Аккумуляторы расположены максимально низко, а электро­мотор встроен между ними и задним колесом. Батарею для скутера разработали по той же схеме, что применяется в аккуму­ляторах электро­кроссовера BMW iX, а двигатель очень похож на используемый в BMW 225xe Active Tourer.
  • Для скутера предложат два варианта пиковой отдачи мотора — 42 и 31 л.с. Самая мощная версия сможет набирать «городские» 50 км﻿/﻿ч за 2,6 секунды (на разгон до сотни уйдёт 9,2 секунды), а максимальная скорость обеих версий составляет 120 км/ч. Аккумулятор на 8,9 кВтч обеспечит запас хода до 130 километров — в BMW уверены, что этого вполне достаточно для ежедневных поездок в городе. Время зарядки полностью разряженных батарей составляет от 1 часа 40 минут до 4 часов 20 минут в зависимости от источника энергии.
  • В стандартной комплектации скутер получит три режима работы ездовой электроники — стандартный, экономичный и «дождевой», а за доплату добавят ещё и «динамичный». Кроме того, BMW CE 04 заимеет широкий набор водительских ассистентов и стабилизирующих систем, включая опциональную ABS Pro — с помощью датчика крена она сможет адаптировать свою работу под активные повороты.
  • Помимо прочего, скутер снабдят полностью светодиодной оптикой с возможностью подсветки поворотов и 10,2-дюймовой сенсорной панелью приборов, на которую будут выводиться показания навигационной системы.
  • Цены пока названы только для рынка США: купить BMW CE 04 можно будет за 11 795 долларов (887 тысяч рублей).

Ранее компания BMW Motorrad представила свой первый супербайк, построенный в содружестве с BMW M — мотоцикл M 1000 RR. В России он стоит минимум 2 998 000 рублей.

Купили бы себе такой BMW?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение