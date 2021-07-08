Компания BMW показала бесшумный скутер для города
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Дмитрий Елизаров
Модельная линейка подразделения BMW Motorrad пополнилась новым решением в сфере «городской мобильности» — скутером с индексом CE 04, который разработчики называют «бесшумной революцией». На скутере применены решения как от серийных гибридов, так и от перспективных электрокаров BMW. В продаже необычный скутер появится в первом квартале 2022 года.
- BMW CE 04 базируется на стальной трубчатой раме с телескопической передней вилкой и 15-дюймовыми колёсами. Аккумуляторы расположены максимально низко, а электромотор встроен между ними и задним колесом. Батарею для скутера разработали по той же схеме, что применяется в аккумуляторах электрокроссовера BMW iX, а двигатель очень похож на используемый в BMW 225xe Active Tourer.
- Для скутера предложат два варианта пиковой отдачи мотора — 42 и 31 л.с. Самая мощная версия сможет набирать «городские» 50 км/ч за 2,6 секунды (на разгон до сотни уйдёт 9,2 секунды), а максимальная скорость обеих версий составляет 120 км/ч. Аккумулятор на 8,9 кВтч обеспечит запас хода до 130 километров — в BMW уверены, что этого вполне достаточно для ежедневных поездок в городе. Время зарядки полностью разряженных батарей составляет от 1 часа 40 минут до 4 часов 20 минут в зависимости от источника энергии.
- В стандартной комплектации скутер получит три режима работы ездовой электроники — стандартный, экономичный и «дождевой», а за доплату добавят ещё и «динамичный». Кроме того, BMW CE 04 заимеет широкий набор водительских ассистентов и стабилизирующих систем, включая опциональную ABS Pro — с помощью датчика крена она сможет адаптировать свою работу под активные повороты.
- Помимо прочего, скутер снабдят полностью светодиодной оптикой с возможностью подсветки поворотов и 10,2-дюймовой сенсорной панелью приборов, на которую будут выводиться показания навигационной системы.
- Цены пока названы только для рынка США: купить BMW CE 04 можно будет за 11 795 долларов (887 тысяч рублей).
Ранее компания BMW Motorrad представила свой первый супербайк, построенный в содружестве с BMW M — мотоцикл M 1000 RR. В России он стоит минимум 2 998 000 рублей.
Купили бы себе такой BMW?
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