Компания BMW показала бесшумный скутер для города

Модельная линейка подразделения BMW Motorrad пополнилась новым решением в сфере «городской мобильности» — скутером с индексом CE 04, который разработчики называют «бесшумной революцией». На скутере применены решения как от серийных гибридов, так и от перспективных электрокаров BMW. В продаже необычный скутер появится в первом квартале 2022 года.