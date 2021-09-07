Компания BMW придумала велосипед и мотоцикл с адаптивной максимальной скоростью

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Шведы выпустили городской электромопед за 250 тысяч рублей
На британской трассе Формулы-1 построят коттеджный посёлок
Кирилл Малышев
На автосалоне в Мюнхене компания BMW представила пару электрических двухколёсников: велосипед i Vision AMBY и мотоцикл Motorrad Vision AMBY. Оба получили возможность управления со смартфона и автоматическую регулировку максимальной скорости.
На днях шведская фирма Cake показала электробайк Makka. Это мопед для передвижения по городу. В США он оценивается в 3500 долларов и может проехать до 56 километров на аккумуляторе ёмкостью 1,5 кВт·ч.