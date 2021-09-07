Компания BMW придумала велосипед и мотоцикл с адаптивной максимальной скоростью

Велосипед весит 30 килограммов. Его батарея полностью заряжается за три часа. Запас хода варьируется от 75 километров, если ехать с максимальной скоростью, до 300 километров, если не превышать 25 км﻿/﻿ч.

Мотоцикл тяжелее и весит 65 килограммов. Его максимальная автономность — 110 километров.

Запускать моторы велосипеда и мотоцикла придётся при помощи смартфона с фирменным мобильным приложе­нием. Он же работает как комбинация приборов, с гаджета можно управлять некоторыми функциями аппаратов дистанционно. Чтобы телефон не сел в неподходящий момент, он крепится на платформе c индукционной зарядкой.

В оснащение новинок входят ABS, стоп-сигнал, автоматиче­ское управление дальним светом и дневные ходовые огни. Есть даже радар, сканирующий пространство на 140 метров и преду­преждающий через всё то же мобильное приложение о приближающихся машинах.

На днях шведская фирма Cake показала электробайк Makka. Это мопед для пере­движения по городу. В США он оценивается в 3500 долларов и может проехать до 56 километров на аккумуляторе ёмкостью 1,5 кВт·ч.