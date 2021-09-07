На британской трассе Формулы-1 построят коттеджный посёлок

Компания BMW придумала велосипед и мотоцикл с адаптивной максимальной скоростью
Новости

Кирилл Малышев

На автосалоне в Мюнхене компания BMW представила пару электрических двухколёсников: велосипед i Vision AMBY и мотоцикл Motorrad Vision AMBY. Оба получили возможность управления со смартфона и автоматическую регулировку максимальной скорости.

1/4
  • AMBY расшифровывается как «адаптивная мобиль­ность». Одна из её фишек заключается в изменении максимальной скорости в зави­симости от того, по какой дороге двигается велосипед или мотоцикл. Электроника сама определяет это по GPS.
  • Так, на велодорожках скорость ограничена 25 км﻿/﻿ч, а на обычных дорогах в центре города можно разогнаться до 45 км﻿/﻿ч. И только на много­полосках аппараты выйдут на максимальную скорость — 60 км﻿/﻿ч. В BMW отметили, что пока подобных законо­дательных норм нет. Но как только они появятся, у компании уже будут готовы модели под них.
1/3
  • Велосипед весит 30 килограммов. Его батарея полностью заряжается за три часа. Запас хода варьируется от 75 километров, если ехать с максимальной скоростью, до 300 километров, если не превышать 25 км﻿/﻿ч. 
  • Мотоцикл тяжелее и весит 65 килограммов. Его максимальная автономность — 110 километров.
  • Запускать моторы велосипеда и мотоцикла придётся при помощи смартфона с фирменным мобильным приложе­нием. Он же работает как комбинация приборов, с гаджета можно управлять некоторыми функциями аппаратов дистанционно. Чтобы телефон не сел в неподходящий момент, он крепится на платформе c индукционной зарядкой.
  • В оснащение новинок входят ABS, стоп-сигнал, автоматиче­ское управление дальним светом и дневные ходовые огни. Есть даже радар, сканирующий пространство на 140 метров и преду­преждающий через всё то же мобильное приложение о приближающихся машинах.

На днях шведская фирма Cake показала электробайк Makka. Это мопед для пере­движения по городу. В США он оценивается в 3500 долларов и может проехать до 56 километров на аккумуляторе ёмкостью 1,5 кВт·ч.

Кто из них больше приглянулся?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании