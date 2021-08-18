Компания BMW перевела X5 на водород — снова

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В России спрогнозировали дальнейший рост цен на автомобили
Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила, что покажет на Мюнхенском автосалоне водородную версию кроссовера X5. Новинка под названием iX5 Hydrogen стала продолжением концепт-кара 2019 года i Hydrogen NEXT, однако, как и первый концепт, в серию не пойдёт — при этом компания не планирует отказываться от разработки и совершенствования топливных элементов.
Водородные технологии могут начать применять и в России. Опытный образец седана Aurus Senat на топливных элементах уже был продемонстрирован, а серийным он должен стать к 2024 году.