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Компания BMW перевела X5 на водород — снова
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW объявила, что покажет на Мюнхенском автосалоне водородную версию кроссовера X5. Новинка под названием iX5 Hydrogen стала продолжением концепт-кара 2019 года i Hydrogen NEXT, однако, как и первый концепт, в серию не пойдёт — при этом компания не планирует отказываться от разработки и совершен­ствования топливных элементов.

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  • Водородная версия кроссовера получила оригинальное оформ­ление передней части, особые бамперы, множество синих вставок, символи­зирующих экологичность, и соответ­ствующие шильдики. Кроме того, iX5 Hydrogen укомплектован 22-дюймовыми колёсными дисками с шинами из натурального каучука.
  • Силовой агрегат разместили на традиционном месте — под капотом. Водород для химической реакции хранится в двух баках, сделанных из армиро­ванного углеволокном пластика; они способны выдер­живать давление до 700 бар и вмещают 6 кило­граммов водорода. На заправку этой системы, по расчётам BMW, уходит 3–4 минуты (аналогичное время заявляли и для концепта 2019 года).
  • Точных характеристик кроссовера компания не раскрыла, отметив, что он укомплектован тем же электро­мотором, что и кроссовер iX. На одно­моторной версии этого электрокара силовая установка развивает 300 л.с., но в случае с водородным вседорожником пиковая отдача установки повышена до 374 л.с.
  • К концу следующего года BMW планирует собрать небольшую партию таких крос­соверов, которые будут использоваться для демонстраци­онных целей и дальнейших испытаний. По мнению компании, у водородных технологий есть все шансы стать альтер­нативой обычным электро­мобилям, однако для этого необходимо как расширять производство водорода с использова­нием возобнов­ляемых источников энергии, так и обустраивать инфра­структуру. Таким образом, в BMW не исключили появления в будущем серийных машин на топливных элементах.

Водородные технологии могут начать применять и в России. Опытный образец седана Aurus Senat на топливных элементах уже был продемон­стрирован, а серийным он должен стать к 2024 году.

Верите в перспективы водородного транспорта?

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