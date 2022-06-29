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Автомобили BMW переведут на Android

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW официально объявила о намерении интегрировать в свои автомобили операционную систему Android Automotive OS. Однако отказываться от собственной операционки на базе Linux (сейчас она именуется BMW 8) фирма не собирается: модели на Android станут альтернативным предложением. Дебютируют первые BMW с операционкой от Google в начале весны 2023 года.

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  • В BMW заявили о политике «интегрирования лучших аспектов всех миров», в том числе и продуктов с открытым исходным кодом. По мнению производителя, расширение спектра программных платформ позволит предлагать покупателю более индивидуализированные и адаптированные автомобили.
  • Какую именно форму примет операционная система Android на автомобилях BMW, и на какие модели её планируется устанавливать, пока неизвестно. Издание Carscoops при этом предполагает, что вместе с Android на BMW появятся и популярные сервисы Google, включая Google Maps. Кроме того, новая операционка откроет возможность поддержки сторонних приложений.

Android Auto нынешним летом должен обзавестись совершенно новым интерфейсом и расширенными возможностями: разработчики пообещали, к примеру, автоматическую подстройку под экраны разных размеров и пропорций. Операционную систему от Google в качестве базовой уже используют, к примеру, на Volvo и Polestar. Кроме того, Android задействована и в программной оболочке пикапа GMC Hummer EV.

Выбрали бы BMW с Андроидом или с фирменной ОС?

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