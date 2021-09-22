Компания BMW запатентовала двухсекционные задние двери: они круче, чем у Tesla Model X

Материал по теме
Компания Tesla придумала лазерные «дворники». И не только для лобового стекла
Новая «Нива» получит длиннобазную версию и выйдет на европейский рынок: цена и сроки
Кирилл Малышев
Компания BMW защитила патентом необычную конструкцию задних боковых дверей. Как показывают опубликованные порталом Carbuzz рисунки, они состоят из двух створок — распашной и подъёмной.
В начале лета стало известно о патенте BMW на новый вариант обзора назад без традиционных боковых зеркал. Сейчас вместо них Lexus и Audi используют видеокамеры и обычные дисплеи. А баварцы предлагают заменить последние на проекционные мониторы. Это позволит расширить возможности системы и сделать их удобнее для водителя.