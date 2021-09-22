Компания BMW запатентовала двухсекционные задние двери: они круче, чем у Tesla Model X

На опубликованных изображениях представлен внедорожник. В профиль всё выглядит обычно: привычная распашная дверь, ведущая на заднее сиденье. Однако вид сверху показывает, что подвижной сделана также часть крыши над вторым рядом.

Судя по картинкам, верхняя створка может открываться вместе с боковой или подниматься вверх отдельно. В обоих случаях обеспечивается максимально удобная посадка: пассажиру не мешает потолок. В низких легковушках система окажется даже более полезной, чем в больших и высоких кроссоверах.

Пока неясно, предполагает ли BMW действительно ставить подобную систему на свои серийные автомобили. Нередко автоконцерны патентуют любопытные идеи просто так, не имея планов внедрять их на конвейере. Сейчас из серийных BMW подъёмные двери есть только у гибрида i8.

В начале лета стало известно о патенте BMW на новый вариант обзора назад без традиционных боковых зеркал. Сейчас вместо них Lexus и Audi используют видео­камеры и обычные дисплеи. А баварцы предлагают заменить последние на проекционные мониторы. Это позволит расширить возмож­ности системы и сделать их удобнее для водителя.