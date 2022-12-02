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BMW отзовёт новые седаны 7 серии из-за «тревожной кнопки»
Новости

Дмитрий Елизаров

Компания BMW объявила в США отзыв седанов 7 серии, выпущенных в 2022 году. Производитель пришёл к выводу, что на некоторых автомобилях телематический блок может работать некорректно и не отправлять в экстренные службы информацию о местонахождении автомобиля в случае аварии.

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  • BMW утверждает, что функция экстренного вызова на проблемных блоках сохраняет работоспособность. Однако невозможность передать в экстренные службы точные координаты автомобиля может затруднить им поиск пострадавших.
  • Проблему впервые зафиксировали ещё в июле нынешнего года во время тестовых испытаний, но тогда не удалось однозначно выявить причину сбоя. В BMW подозревали в неполадке сотовую сеть, огрехи софта прототипа и ряд других факторов. Однако после дополнительного расследования инженеры пришли к выводу, что проблема — на стороне поставщика телематического блока.
  • Устройство заменят на 116 седанах в исполнениях 740i и 760i xDrive, а также на 53 электрокарах i7 xDrive60, выпущенных осенью 2022 года. Отмечается, что ни один из потенциально неисправных седанов ещё не передан клиенту.

В июле свои флагманские модели отзывала компания Mercedes-Benz. Выяснилось, что на нескольких тысячах электрокаров EQS и седанов S-класса могут некорректно работать центральные дисплеи.

А вам пригождалась когда-нибудь «тревожная кнопка»?

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