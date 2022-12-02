BMW отзовёт новые седаны 7 серии из-за «тревожной кнопки»

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Chery готовит конкурента внедорожникам Tank
Дмитрий Елизаров
Компания BMW объявила в США отзыв седанов 7 серии, выпущенных в 2022 году. Производитель пришёл к выводу, что на некоторых автомобилях телематический блок может работать некорректно и не отправлять в экстренные службы информацию о местонахождении автомобиля в случае аварии.
В июле свои флагманские модели отзывала компания Mercedes-Benz. Выяснилось, что на нескольких тысячах электрокаров EQS и седанов S-класса могут некорректно работать центральные дисплеи.