BMW отзовёт новые седаны 7 серии из-за «тревожной кнопки»

Проблему впервые зафиксировали ещё в июле нынешнего года во время тестовых испытаний, но тогда не удалось однозначно выявить причину сбоя. В BMW подозревали в неполадке сотовую сеть, огрехи софта прототипа и ряд других факторов. Однако после дополнительного расследования инженеры пришли к выводу, что проблема — на стороне поставщика телематического блока.