BMW отзовёт электрокары трёх моделей

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW в феврале начнёт отзывную кампанию, участвовать в которой будут электрокары моделей i4, i7 и iX. Они могут внезапно потерять мощность и, как следствие, неожиданно остановиться, что увеличивает риск аварии. Только в США отзовут более 14 тысяч электромобилей.
В России BMW из этих трёх электромобилей успела начать приём заказов только на кроссовер iX, который до прекращения поставок оценивался минимум в 9,58 миллиона рублей. Предполагалось, что BMW i4 появится на российском рынке летом 2022 года, но этого не произошло. Тем не менее электромобили этой модели доступны по схеме параллельного импорта.