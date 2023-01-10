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BMW отзовёт электрокары трёх моделей
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW в феврале начнёт отзывную кампанию, участвовать в которой будут электрокары моделей i4, i7 и iX. Они могут внезапно потерять мощность и, как следствие, неожиданно остановиться, что увеличивает риск аварии. Только в США отзовут более 14 тысяч электромобилей.

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  • Возможная неисправность кроется в программном обеспечении блока управления высоковольной батареей. Из-за сбоя он может временно отключиться, что лишит силовую установку электроэнергии. В этом случае электрокары фактически временно заглохнут.
  • По данным компании, впервые проблема была зафиксирована во время обслуживания одного из электрокаров в Китае. Проведённое расследование не выявило ни одного случая полного выхода автомобилей из строя, но обнаружились аналогичные обращения по гарантии. Кроме того, компания пришла к выводу о возможном увеличении числа таких инцидентов.
  • Пока отзывная кампания объявлена только в США. В ней участвуют 5,4 тысячи кроссоверов iX и 8,6 тысячи BMW i4, выпущенных в период с февраля 2021 по октябрь 2022 года. Кроме того, сервисные центры придётся посетить 38 владельцам флагманских седанов i7, собранных с февраля по октябрь прошлого года. Электромобилям бесплатно обновят программное обеспечение.

В России BMW из этих трёх электромобилей успела начать приём заказов только на кроссовер iX, который до прекращения поставок оценивался минимум в 9,58 миллиона рублей. Предполагалось, что BMW i4 появится на российском рынке летом 2022 года, но этого не произошло. Тем не менее электромобили этой модели доступны по схеме параллельного импорта.

Так, может, рановато пока покупать электромобили?

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