BMW отзовёт электрокары трёх моделей

Возможная неисправность кроется в программном обеспечении блока управления высоковольной батареей. Из-за сбоя он может временно отключиться, что лишит силовую установку электроэнергии. В этом случае электрокары фактически временно заглохнут.

По данным компании, впервые проблема была зафиксирована во время обслуживания одного из электрокаров в Китае. Проведённое расследование не выявило ни одного случая полного выхода автомобилей из строя, но обнаружились аналогичные обращения по гарантии. Кроме того, компания пришла к выводу о возможном увеличении числа таких инцидентов.

Пока отзывная кампания объявлена только в США. В ней участвуют 5, 4 тысячи кроссоверов iX и 8,6 тысячи BMW i4, выпущенных в период с февраля 2021 по октябрь 2022 года. Кроме того, сервисные центры придётся посетить 38 владельцам флагманских седанов i7, собранных с февраля по октябрь прошлого года. Электромобилям бесплатно обновят программное обеспечение.

В России BMW из этих трёх электромобилей успела начать приём заказов только на кроссовер iX, который до прекращения поставок оценивался минимум в 9,58 миллиона рублей. Предполагалось, что BMW i4 появится на российском рынке летом 2022 года, но этого не произошло. Тем не менее электромобили этой модели доступны по схеме параллельного импорта.