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BMW откажется от купе и кабриолета 8 серии, а четырёхдверную версию сделает электрической
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Михаил Кондратьев

BMW сократит количество модификаций 8 серии до одной: по информации BMWBlog, в следующем поколении модель будет выпускаться только в четырёхдверной версии, которая сегодня носит название Gran Coupe. Кроме того, «восьмёрку» переведут на электричество.

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  • Отказ от купе и кабриолета 8 серии связан с желанием оптимизировать не слишком популярное семейство. В то же время четырёхдверный вариант модели пользуется наибольшим спросом из ныне выпускающихся версий, поэтому BMW оставит в строю именно его. 
  • Предположительно, «восьмёрка» следующего поколения будет построена на той же платформе CLAR, что и нынешняя генерация. Она позволяет использовать силовые установки различных типов, однако новая модель, как ожидается, получит только полностью электрическую начинку. 
  • Нынешняя 8 серия будет выпускаться до 2025 года включительно, производство новой «восьмёрки» должно стартовать в 2026-м. 
  • При этом в 2025 году марка планирует начать выпуск электрокаров на готовящейся платформе Neue Klasse. Предполагается, что к 2030 году электромобили на этой архитектуре будут составлять более половины мировых продаж BMW. 

Ранее в октябре стало известно, что BMW готовит четыре больших электрокроссовера. Для них компания зарегистрировала названия iX6, iX7, iX8 и iX9.

Вы бы предпочли четырёхдверную «восьмёрку» BMW, купе или кабриолет?

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