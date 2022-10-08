BMW откажется от купе и кабриолета 8 серии, а четырёхдверную версию сделает электрической

Материал по теме
Появились шпионские фото электрической версии BMW M5
Корейские покупатели Hyundai жалуются на задержки отгрузок — сроки ожидания достигают 2,5 года
Михаил Кондратьев
BMW сократит количество модификаций 8 серии до одной: по информации BMWBlog, в следующем поколении модель будет выпускаться только в четырёхдверной версии, которая сегодня носит название Gran Coupe. Кроме того, «восьмёрку» переведут на электричество.
Ранее в октябре стало известно, что BMW готовит четыре больших электрокроссовера. Для них компания зарегистрировала названия iX6, iX7, iX8 и iX9.