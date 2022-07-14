BMW оценила подогрев сидений по подписке в России от 1600 рублей

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Дмитрий Елизаров
На официальном сайте компании BMW в России появились цены на опции, которые можно оформить по подписке. Онлайн-магазин Connected Drive оценивает, к примеру, подогрев сидений в 1600 рублей в месяц, а «умный» дальний свет — в 790 рублей. Самой дорогой опцией стала адаптивная М-подвеска за 46 тысяч рублей, но её можно приобрести только единоразово.
Ранее стало известно о том, что аналогичный сервис BMW запустила в Южной Корее. Здесь подогрев сидений обойдётся в эквивалент 18 долларов в месяц.