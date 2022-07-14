BMW оценила подогрев сидений по подписке в России от 1600 рублей

Производитель особо отмечает, что отдельные функции могут быть недоступны для конкретных автомобилей в силу технических причин: для активации опций на автомобиле должно иметься соответствующее оборудование. Приобретать подписку предлагается через приложение BMW Store, а активируется опция с помощью беспроводного обновления софта.

Передаются ли приобретённые

по подписке функции «по наследству» в случае продажи автомобиля, не уточняется.