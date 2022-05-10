Компания BMW завершила зимние испытания электрокроссовера iX1

Материал по теме
Новый BMW X1: каким станет самый доступный баварский кроссовер. Наша версия
Электрический суперкар от Mercedes-AMG показали на тизере
Дмитрий Елизаров
Компания BMW официально объявила, что электрическая модификация нового кроссовера X1 «достигла финальной фазы процесса разработки». Вседорожник последние месяцы испытывали на способность противостоять холодам в тестовом центре компании в Арьеплоге. Названы и примерные сроки премьеры: семейство X1 нового поколения рассекретят осенью нынешнего года.
Внешность кроссовера пока не рассекречена. Компания опубликовала единственный эскиз, который демонстрирует объёмные угловатые «ноздри» решётки радиатора и бампер с развитыми воздухозаборниками. Идентифицировать аналогичные элементы на тестовых прототипах BMW X1 пока не удаётся из-за плотного камуфляжа.