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Компания BMW завершила зимние испытания электрокроссовера iX1

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW официально объявила, что электрическая модификация нового кроссовера X1 «достигла финальной фазы процесса разработки». Вседорожник последние месяцы испытывали на способность противостоять холодам в тестовом центре компании в Арьеплоге. Названы и примерные сроки премьеры: семейство X1 нового поколения рассекретят осенью нынешнего года.

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  • На северном полигоне BMW оценивала нюансы работы силовой электроники — двигателей, аккумулятора и технологии зарядки. Система eDrive пятого поколения, которую получит iX1, будет сопровождаться интеллектуальной системой обогрева батарей: утверждается, что она обеспечит короткое время зарядки и большой запас хода даже при экстремально низких температурах.
  • BMW iX1 окажется полноприводным, то есть получит два электродвигателя — по одному на каждой оси. Их совместную работу также тестировали в Арьеплоге, как на замёрзших озёрах, так и на заснеженных дорогах. Наконец, инженеры BMW оценивали функциональные возможности подвески и взаимодействие шасси с силовой установкой.
  • iX1 станет частью целого семейства. Кроссовер нового поколения планируется выпускать не только с электромоторами, но и с традиционными ДВС, а также как подзаряжаемый гибрид. Первыми BMW планирует вывести на рынок как раз такие модификации, а батарейная версия присоединится к ним чуть позже.

Внешность кроссовера пока не рассекречена. Компания опубликовала единственный эскиз, который демонстрирует объёмные угловатые «ноздри» решётки радиатора и бампер с развитыми воздухозаборниками. Идентифицировать аналогичные элементы на тестовых прототипах BMW X1 пока не удаётся из-за плотного камуфляжа.

Ждёте нового небольшого кроссовера из Баварии?

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