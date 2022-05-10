Компания BMW завершила зимние испытания электрокроссовера iX1

iX1 станет частью целого семейства. Кроссовер нового поколения планируется выпускать не только с электромоторами, но и с традиционными ДВС,

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также как подзаряжаемый гибрид. Первыми BMW планирует вывести на рынок как раз такие модификации, а батарейная версия присоединится к ним чуть позже.