BMW объявила о завершении зимних испытаний электрической «пятёрки»

На снежных дорогах и замёрзших озёрах Швеции инженеры BMW проверяли и настраивали компоненты шасси и рулевого управления, а также взаимодействие стабилизирующих систем в экстремальных условиях. Позже электрокары вернули в Германию и испытывали как на полигонах, так и на обычных дорогах. Следующим этапом стала проверка надёжности систем управления и работы шасси на сложных серпантинах альпийских предгорий, а в феврале BMW i5 снова прибыли за полярный круг.