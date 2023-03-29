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BMW объявила о завершении зимних испытаний электрической «пятёрки»

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW заявила, что цикл зимних испытаний нового электрокара i5 завершён. Он длился около года: из штаб-квартиры BMW в Мюнхене седан отправили в шведский Арьеплог в феврале 2022-го. Заявлено, что BMW i5 получит уникальную систему управления тягой. Официальный дебют BMW i5 должен состояться в течение ближайших месяцев, а на рынок электрокар выйдет в октябре.

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  • Из Германии до шведской Лапландии прототипы BMW i5 добирались своим ходом, проехав около 3 тысяч километров. В ходе тестов проверялись уровень подготовки электрокаров к дальним поездкам и работа системы зарядки.
  • На снежных дорогах и замёрзших озёрах Швеции инженеры BMW проверяли и настраивали компоненты шасси и рулевого управления, а также взаимодействие стабилизирующих систем в экстремальных условиях. Позже электрокары вернули в Германию и испытывали как на полигонах, так и на обычных дорогах. Следующим этапом стала проверка надёжности систем управления и работы шасси на сложных серпантинах альпийских предгорий, а в феврале BMW i5 снова прибыли за полярный круг.
  • На этот раз специалисты компании занимались тонкой доводкой взаимосвязанных электронных функций и инновационной системы гибкого распределения крутящего момента. Утверждается, что в итоге BMW i5 ведёт себя на льду и снегу аналогично прочим BMW с традиционными двигателями.

BMW i5 появится в продаже как седан с набором стандартных силовых установок. Однако уже известно, что со временем электрическое семейство пополнится версией в кузове универсал, а потом и заряженной модификацией от BMW M. При этом обычную «пятёрку» компания также планирует выпускать, но только с гибридным приводом.

Ждёте дебюта новой BMW 5 серии?

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