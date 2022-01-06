BMW объяснила, как кроссовер iX меняет цвет кузова

Компания BMW официально рассекретила необычную модификацию электрокроссовера iX под названием Flow — она способна менять цвет кузова по нажатию одной кнопки. Работу технологии продемонстрировали во время онлайн-презентации разработок, подготовленных баварцами для виртуального участия в выставке CES (BMW iX Flow появляется на 2 минуте и 50 секунде). Оказалось, что идея смены цвета базируется на технологии цифровых чернил E Ink — аналогичной той, что используется в электронных книгах.