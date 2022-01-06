BMW объяснила, как кроссовер iX меняет цвет кузова

Компания BMW официально рассекретила необычную модификацию электрокроссовера iX под названием Flow — она способна менять цвет кузова по нажатию одной кнопки. Работу технологии продемонстрировали во время онлайн-презентации разработок, подготовленных баварцами для виртуального участия в выставке CES (BMW iX Flow появляется на 2 минуте и 50 секунде). Оказалось, что идея смены цвета базируется на технологии цифровых чернил E Ink — аналогичной той, что используется в электронных книгах.
- Кузов вседорожника полностью покрыт листами так называемой «электронной бумаги» ePaper: это покрытие состоит из миллионов микрокапсул, внутри которых разнозаряженные частицы белого и чёрного пигментов. Диаметр капсул по оценкам разработчиков не превышает толщины человеческого волоса.
- Подавая на электронную бумагу электрический ток, можно добиваться «всплытия» на поверхность микрокапсул частиц пигмента того или иного оттенка: таким способом и формируются участки кузова разного цвета.
- В первую очередь новую технологию в BMW рассматривают как невиданное ранее расширение возможностей персонализации автомобилей. Помимо этого утверждается, что она может послужить повышению энергоэффективности: к примеру, в жаркую погоду на охлаждение белого кроссовера потребуется меньше энергии, так как белый цвет лучше отражает солнечные лучи.
- Когда именно технология появится на серийных автомобилях, не уточняется, хотя в BMW подтвердили, что работа в этом направлении ведётся.
- Помимо «разноцветного» iX Flow компания BMW продемонстрировала ещё и «домашний кинотеатр» Theatre Screen, встроенный в салон автомобиля. Его основным элементом стал огромный дисплей диагональю 31 дюйм, установленный на потолке и способный откидываться в вертикальное положение. С его помощью можно смотреть потоковое видео или подключить к нему игровую консоль, а саундтрек будет воспроизводиться через специально разработанную систему Bowers&Wilkins 4D с 30 динамиками.
- По предварительным данным, которые приводит издание Motor1, технологию Theatre Screen компания BMW может предложить уже на ближайших серийных новинках, включая седан 7 серии нового поколения и кроссовер XM.
Главной премьерой BMW на выставке CES стала М-версия электрокроссовера iX. Благодаря более мощной силовой установке такой вседорожник может ускоряться до 100 км/ч за 3,8 секунды, а максимальная скорость 250 км/ч делает его самым быстрым электрокаром компании. В России BMW iX M60 появится во втором квартале следующего года.