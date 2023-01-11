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BMW обновила удлинённую версию 3 серии «цифровым кокпитом»
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Дмитрий Елизаров

В рамках выставки Auto Expo в Индии компания BMW представила обновлённую версию седана 3 серии с удлинённой на 110 миллиметров колёсной базой: на местном рынке она продаётся с приставкой Gran Limousine к имени. «Лимузину» модернизировали внешность и интерьер в стиле европейских «троек», добавив «цифровой кокпит», при этом моторную гамму оставили без изменений.

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  • Gran Limousine будет отличаться от предшественника доработанной светодиодной оптикой, изменённой решёткой радиатора и другим передним бампером. В Индии седан после рестайлинга по умолчанию будет предлагаться с пакетом M Sport — в него входит среди прочего имитация диффузора на заднем бампере. В базовую комплектацию также включены 18-дюймовые колёсные диски.
  • Изменений в интерьере заметно больше. Вместо относительно компактных раздельных экранов здесь появился «цифровой кокпит», составленный из 12,3-дюймовой приборной панели и экрана медиасистемы на 14,8 дюйма. Они интегрированы в общий изогнутый корпус и работают под управлением iDrive 8. Седан получил новый переключатель коробки передач (ранее модель комплектовалась традиционным джойстиком) и дефлекторы вентиляции другой формы.
  • В Индии BMW 3 серии Gran Limousine продолжат оснащать двухлитровыми «четвёрками»: бензиновая развивает 258 л.с. и 400 Нм, дизельная — 190 л.с. при тех же тяговых показателях. Безальтернативная коробка передач — восьмидиапазонный «автомат», полный привод для «лимузина» не предлагают.
  • Приём заказов на четырёхдверку в Индии уже открыт по цене 5 790 000 рупий (около 70 тысяч долларов).

Европейскую версию BMW 3 серии обновили весной 2022 года. В целом рестайлинг прошёл по тому же сценарию, однако, к примеру, пакет M Sport в базовое оснащение седана не включили. При этом из набора коробок передач была окончательно исключена шестиступенчатая «механика».

Если BMW 3 серии, то короткая или длинная?

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