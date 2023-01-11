BMW обновила удлинённую версию 3 серии «цифровым кокпитом»

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Дмитрий Елизаров
В рамках выставки Auto Expo в Индии компания BMW представила обновлённую версию седана 3 серии с удлинённой на 110 миллиметров колёсной базой: на местном рынке она продаётся с приставкой Gran Limousine к имени. «Лимузину» модернизировали внешность и интерьер в стиле европейских «троек», добавив «цифровой кокпит», при этом моторную гамму оставили без изменений.
Европейскую версию BMW 3 серии обновили весной 2022 года. В целом рестайлинг прошёл по тому же сценарию, однако, к примеру, пакет M Sport в базовое оснащение седана не включили. При этом из набора коробок передач была окончательно исключена шестиступенчатая «механика».