BMW обновила удлинённую версию 3 серии «цифровым кокпитом»

В рамках выставки Auto Expo в Индии компания BMW представила обновлённую версию седана 3 серии с удлинённой на 110 миллиметров колёсной базой: на местном рынке она продаётся с приставкой Gran Limousine к имени. «Лимузину» модернизировали внешность и интерьер в стиле европейских «троек», добавив «цифровой кокпит», при этом моторную гамму оставили без изменений.