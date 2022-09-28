Компания BMW обновила родстер Z4

Сейчас он устанавливается по умолчанию. Пакет подразумевает более агрессивный бампер, развитые накладки на пороги и альтернативные колёсные диски на 18 дюймов. 19-дюймовыми колёсами

нового дизайна

облик BMW Z4 можно дополнить за отдельные деньги. Кроме того, в набор базовых опций вошёл пакет Shadowline, подразумевающий затемнённую отделку кузова. Список доступных оттенков пополнился тремя новыми предложениями.