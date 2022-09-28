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Компания BMW обновила родстер Z4
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила родстер Z4 нового, 2023 модельного года. Изменения, которые должны отмечать обновление модели, оказались сугубо внешними: к примеру, спорткару изменили наполнение радиаторной решётки, а в стандартную комплектацию Z4 с базовым двигателем вошёл пакет M Sport. Никаких доработок по технической части модель не претерпела. Не исключено, что это связано с намерениями BMW вообще убрать Z4 из линейки.

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  • «Ноздри» радиаторной решётки BMW Z4 теперь заполнены традиционной сеткой, тогда как ранее наполнение было трёхмерным. Пакет M Sport и ранее был частью базовой комплектации Z4, но только для версии с трёхлитровой «шестёркой», тогда как в случае со спорткаром с двухлитровым турбомотором за него приходилось доплачивать.
  • Сейчас он устанавливается по умолчанию. Пакет подразумевает более агрессивный бампер, развитые накладки на пороги и альтернативные колёсные диски на 18 дюймов. 19-дюймовыми колёсами нового дизайна облик BMW Z4 можно дополнить за отдельные деньги. Кроме того, в набор базовых опций вошёл пакет Shadowline, подразумевающий затемнённую отделку кузова. Список доступных оттенков пополнился тремя новыми предложениями.
  • Пакет M Sport влияет и на оформление салона: с ним у родстера появляются спортивное рулевое колесо, кресла с более развитой боковой поддержкой и алюминиевые накладки на педали. Продажи новинки стартуют в ноябре.
  • Двигатели BMW Z4 по-прежнему развивают 259 и 382 л.с. и работают с восьмиступенчатым «автоматом». После того, как соплатформенный спорткар Toyota Supra оснастили шестиступенчатой «механикой», появлялись слухи, что аналогичное новшество применят на BMW Z4, но этого не произошло. Не обзавёлся родстер и новым фирменным медиакомплексом.

Возможно, производитель не планирует инвестировать в более серьёзное обновление модели, так как рассчитывает в скором времени снять её с производства. Об этом сообщалось в середине февраля.

Как считаете, лучше стал выглядеть спорткар?

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