Компания BMW обновила родстер Z4

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Дмитрий Елизаров
Компания BMW представила родстер Z4 нового, 2023 модельного года. Изменения, которые должны отмечать обновление модели, оказались сугубо внешними: к примеру, спорткару изменили наполнение радиаторной решётки, а в стандартную комплектацию Z4 с базовым двигателем вошёл пакет M Sport. Никаких доработок по технической части модель не претерпела. Не исключено, что это связано с намерениями BMW вообще убрать Z4 из линейки.
Возможно, производитель не планирует инвестировать в более серьёзное обновление модели, так как рассчитывает в скором времени снять её с производства. Об этом сообщалось в середине февраля.