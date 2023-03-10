Компания BMW обновила медиасистему на Linux и показала её преемницу на Android

У комплекса iDrive пересмотрены структуры меню и домашнего экрана. Разработчики постарались ещё больше приблизиться к концепции, которая используется в смартфонах. Теперь разделы и функции обозначены наглядными ярлыками и «живыми» виджетами.

Интерфейс, разумеется, можно настраивать под вкусы конкретного человека. В BMW отмечают, что управление мультимедийкой перешло от «нажатий и поворотов» к «лёгким касаниям и смахиваниям». Кроме того, активнее используется голосовое управление.

Первыми медиасистему BMW 8.5 получат дорогие модели: «семёрка», Х5, Х6, Х7, электрические i4 и iX. На них она появится в июле, очередь остальных придёт позже. А уже в конце года у новых X1 и 2 Active Tourer будет комплекс BMW 9 на операционке Android. Она даст водителям больше возможностей в плане ассортимента приложений.