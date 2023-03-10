Компания BMW обновила медиасистему на Linux и показала её преемницу на Android

Материал по теме
Сбой в работе Android Auto устранили за две недели
Mitsubishi пообещала 16 новых моделей, включая 9 гибридов и электрокаров
Будущим летом модели BMW начнут переходить на мультимедийку с индексом прошивки 8.5 (сейчас стоит 8). Она всё ещё использует операционку Linux, но одновременно баварцы показали первое изображение системы следующего поколения — BMW 9 на Android.
Первыми медиасистему BMW 8.5 получат дорогие модели: «семёрка», Х5, Х6, Х7, электрические i4 и iX. На них она появится в июле, очередь остальных придёт позже. А уже в конце года у новых X1 и 2 Active Tourer будет комплекс BMW 9 на операционке Android. Она даст водителям больше возможностей в плане ассортимента приложений.