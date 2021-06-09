Новая внешность и больше мощности: представлены обновлённые BMW X3 и X4

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POV-тест быстрейшего кроссовера BMW – X4 M Competition
Купе BMW 4 серии стало пятидверным: известна цена для России
Дмитрий Елизаров
Компания BMW официально представила рестайлинговые модели кроссоверов X3 и X4. Оба вседорожника получили доработанную внешность с новой оптикой, расширенный список водительских ассистентов и модернизированный интерьер, а М-версии — ещё и более тяговитый силовой агрегат. В России цены на обновлённые кроссоверы стартуют от 4 340 000 рублей, то есть на 170 тысяч рублей выше, чем до рестайлинга.
Ранее компания BMW объявила российскую цену электрокроссовера iX. В нашу страну будут поставлять только 523-сильную версию xDrive50 по цене от 8,5 миллиона рублей. Это делает iX самым дорогим баварским кроссовером в России, если не считать некоторых М-вариантов.