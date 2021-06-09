Купе BMW 4 серии стало пятидверным: известна цена для России

Новая внешность и больше мощности: представлены обновлённые BMW X3 и X4

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW официально представила рестайлинговые модели кроссоверов X3 и X4. Оба вседорожника получили доработанную внешность с новой оптикой, расширенный список водительских ассистентов и модерни­зированный интерьер, а М-версии — ещё и более тяговитый силовой агрегат. В России цены на обновлённые кроссоверы стартуют от 4 340 000 рублей, то есть на 170 тысяч рублей выше, чем до рестайлинга.

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  • Главное изменение во внешности моделей — это новые передние бамперы, на которых появились необычные треугольные воздухозаборники. Кроме того, кроссоверам спроектировали более узкую (на 10 миллиметров) оптику и модерни­зировали радиаторные решётки. В задней части появились фонари с доработанной «световой подписью» и новые бамперы с иными патрубками выхлопной системы. Наконец, рестайлинг принёс кроссоверам несколько новых цветов кузова и колёсные диски (от 19 до 21 дюйма) с изменённым дизайном.
  • Салоны кроссоверов доработаны с учётом решений, применённых на BMW 3 и 4 серии, — основные изменения сосредоточены на центральной консоли. Мультимедийное оснащение подразумевает 10,25-дюймовый дисплей медиасистемы и 5,1-дюймовый экран на приборной панели в базовой комплектации с возможностью расширения за доплату до двух 12,3-дюймовых мониторов.
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  • В России кроссоверы будут комплектовать пятью вариантами силовых агрегатов. Базовая бензиновая «четвёрка» объёмом 2,0 литра развивает 184 л.с. и 300 Нм, а форсированная модификация обеспечит 249 л.с. и 350 Нм. Возглавит бензиновую гамму рядная «шестёрка» на 3,0 литра с отдачей в 387 л.с. и 500 Нм — с таким мотором время разгона кроссоверов до 100 км/ч составит 4,5 секунды.
  • Самый доступный дизельный двигатель развивает 190 л.с. и 400 Нм, топовый шестицилиндровый мотор — 249 л.с. и 620 Нм крутящего момента. Все версии обновлённых X3 и X4 в России сопровождаются восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Таким образом, если не считать исключения из российской гаммы 326-сильной модификации M40d, моторная гамма кроссоверов не изменилась. При этом основное изменение в наборе двигателей кроссоверов для европейского рынка — это появление у каждого мотора 48-вольтового стартер-генератора.
  • Цена BMW X3 в нашей стране начинается с отметки 4 340 000 рублей, базовая BMW X4 обойдётся минимум в 4 660 000 рублей. Стоимость М-версий, которые также обновились, пока не уточняется.
  • На европейском рынке заряженные кроссоверы теперь комплектуются исключительно 510-сильной версией «турбошестёрки», количество тяги которой увеличено с прежних 600 до 650 Нм. Это привело к сокращению времени разгона до сотни на 0,3 секунды — до 3,8 секунды. 480-сильные модификации кроссоверов, доступные ранее, в официальном сообщении не упоминаются.
  • Дата начала продаж обновлённых вседорожников в России пока не уточняется. Европейские покупатели смогут заказать новинки уже в августе.

Ранее компания BMW объявила российскую цену электро­кроссовера iX. В нашу страну будут поставлять только 523-сильную версию xDrive50 по цене от 8,5 миллиона рублей. Это делает iX самым дорогим баварским кроссовером в России, если не считать некоторых М-вариантов.

Как по-вашему, похорошели кроссоверы?

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