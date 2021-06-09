Новая внешность и больше мощности: представлены обновлённые BMW X3 и X4

Компания BMW официально представила рестайлинговые модели кроссоверов X3 и X4. Оба вседорожника получили доработанную внешность с новой оптикой, расширенный список водительских ассистентов и модерни­зированный интерьер, а М-версии — ещё и более тяговитый силовой агрегат. В России цены на обновлённые кроссоверы стартуют от 4 340 000 рублей, то есть на 170 тысяч рублей выше, чем до рестайлинга.