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BMW не откажется от ДВС: новые двигатели уже в разработке

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW уже работает над новой линейкой двигателей внутреннего сгорания. Как пишет Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, моторы предназначены в основном для будущих кроссоверов BMW. Стратегия концерна предусматривает возможность предлагать покупателям разные решения в зависимости от конкретного рынка.

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Фото: BMW

  • По данным источников, первые модели с новыми моторами должны появиться на рынке в 2027 году. Однако пока неизвестно, двигатели какой именно конфигурации проектирует BMW. По версии издания CarBuzz, компания постарается как можно дольше сохранить в гамме рядную «шестёрку» и V8 — в том числе и за счёт масштабной электрификации, а основной задачей инженеров в работе над моторами стало снижение объёмов вредных выбросов.
  • Не исключено, с течением времени BMW с ДВС станут поставляться только на избранные рынки. Например, в Европе традиционные двигатели могут полностью запретить уже с 2035 года, но концерн планирует продавать автомобили с новыми двигателями в тех регионах, где это будет возможно.
  • Глава BMW Оливер Ципсе ранее заявлял, что считает отказ от ДВС большой ошибкой. По его мнению, мировой рынок пока не готов к существованию без таких двигателей, а переход к электромобилям должен занять больше времени и осуществляться более плавно.

С аналогичным заявлением на днях выступил и глава Honda Тосихиро Мибе. По его словам, ДВС ещё долго не утратят своей актуальности как минимум для некоторых рыночных сегментов — таких как спорткары и пикапы.

А вы как считаете, уже пора отказаться от ДВС?

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