BMW не откажется от ДВС: новые двигатели уже в разработке

Не исключено, с течением времени BMW с ДВС станут поставляться только на избранные рынки. Например, в Европе традиционные двигатели могут полностью запретить уже с 2035 года, но концерн планирует продавать автомобили с новыми двигателями в тех регионах, где это будет возможно.