BMW не откажется от ДВС: новые двигатели уже в разработке

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Мировые продажи автомобилей с ДВС не вернутся к допандемийному уровню
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Компания BMW уже работает над новой линейкой двигателей внутреннего сгорания. Как пишет Handelsblatt со ссылкой на собственные источники, моторы предназначены в основном для будущих кроссоверов BMW. Стратегия концерна предусматривает возможность предлагать покупателям разные решения в зависимости от конкретного рынка.
С аналогичным заявлением на днях выступил и глава Honda Тосихиро Мибе. По его словам, ДВС ещё долго не утратят своей актуальности как минимум для некоторых рыночных сегментов — таких как спорткары и пикапы.