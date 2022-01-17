BMW не будет отказываться от разработки ДВС

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Компания BMW не собирается прекращать инвестиции в создание новых поколений бензиновых и дизельных моторов. Как заявил изданию Auto Motor und Sport глава компании Франк Вебер, работа над новыми моторами, как шести-, так и восьмицилиндровыми, уже идёт. При этом они окажутся настолько технически совершенными, что позволят компании заметно сократить объёмы вредных выбросов.
Ранее сообщалось, что совершенно новый бензиновый V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с электрическими компонентами может быть установлен на серийную версию суперкроссовера BMW XM. Общая отдача силовой установки в этом случае должна превысить 750 л.с.