BMW не будет отказываться от разработки ДВС

Компания BMW не собирается прекращать инвестиции в создание новых поколений бензиновых и дизельных моторов. Как заявил изданию Auto Motor und Sport глава компании Франк Вебер, работа над новыми моторами, как шести-, так и восьмицилиндровыми, уже идёт. При этом они окажутся настолько технически совершенными, что позволят компании заметно сократить объёмы вредных выбросов.