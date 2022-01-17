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BMW не будет отказываться от разработки ДВС

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW не собирается прекращать инвестиции в создание новых поколений бензиновых и дизельных моторов. Как заявил изданию Auto Motor und Sport глава компании Франк Вебер, работа над новыми моторами, как шести-, так и восьмицилиндровыми, уже идёт. При этом они окажутся настолько технически совершенными, что позволят компании заметно сократить объёмы вредных выбросов.

  • По словам Вебера, двигатели внутреннего сгорания будут актуальны ещё как минимум несколько ближайших лет. Поэтому BMW разрабатывает новые, особо эффективные ДВС, которые позволят марке укладываться в планомерно ужесточающи­еся стандарты.
  • Франк Вебер заявил, что один только новый шести­цилиндровый мотор позволит компании сократить объём выбросов углекислого газа более, чем когда-либо при смене поколений двигателей. Достичь этого удалось благодаря применению неких совершенно новых технологий в головке блока цилиндров, хотя в технические детали глава BMW вдаваться не стал.
  • Помимо новых ДВС, в BMW продолжают делать ставку и на гибридные технологии, так как считают их важным связующим звеном между эрой бензиновых и дизельных моторов и полностью электрическим модельным рядом.

Ранее сообщалось, что совершенно новый бензиновый V8 объёмом 4,0 литра в сочетании с электрическими компонентами может быть установлен на серийную версию супер­кроссовера BMW XM. Общая отдача силовой установки в этом случае должна превысить 750 л.с.

Если новый BMW, то с каким мотором?

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