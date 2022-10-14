BMW не будет оснащать спорткары небольшими моторами, в отличие от Mercedes-Benz

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Представлен новый BMW M2: рядная «шестёрка», задний привод и «механика»
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Дмитрий Елизаров
Компания BMW не намерена переводить свою спортивную линейку на малообъёмные высокофорсированные двигатели с малым числом цилиндров. Об этом, как пишет CarBuzz, заявил глава BMW M Франциск ван Мил. Он отметил, что ему известно о поступающих так компаниях, но баварцы такой метод использовать не собираются. Ранее «турбочетвёрку» получил спортседан Mercedes-AMG C 63.
В свою очередь представленный недавно Mercedes-AMG C 63 лишился традиционного V8: его заменили на двухлитровую «турбочетвёрку» в сочетании с электромотором. Развивает эта связка 680 л.с. и 865 Нм крутящего момента, что на 170 л.с. больше, чем у предшественника.