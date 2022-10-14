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BMW не будет оснащать спорткары небольшими моторами, в отличие от Mercedes-Benz
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW не намерена переводить свою спортивную линейку на малообъёмные высокофорсированные двигатели с малым числом цилиндров. Об этом, как пишет CarBuzz, заявил глава BMW M Франциск ван Мил. Он отметил, что ему известно о поступающих так компаниях, но баварцы такой метод использовать не собираются. Ранее «турбочетвёрку» получил спортседан Mercedes-AMG C 63.

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  • BMW не будет комплектовать свои спорткары не только трёх-, но и четырёхцилиндровыми двигателями. «Я знаю, что есть другие компании, которые делают это, но мы не собираемся так поступать», — приводит издание заявление главы BMW M.
  • Последним примером, подтверждающим слова Франциска ван Мила, стало новое поколение купе BMW M2. Самый компактный спорткар от BMW M получил трёхлитровую «шестёрку» на 460 л.с. без всяких электрических «довесков». При этом, по предварительным данным, M2 станет последним неэлектрифи­цированным спорткаром компании, однако, судя по словам представителя марки, на «даунсайзинг» BMW не пойдёт.
  • Ранее о похожем подходе заявляла компания Audi. В Ингольштадте также намерены перевести линейку Audi Sport на гибридные силовые установки, однако планируют использовать в их основе двигатели с числом цилиндров большим, чем четыре.

В свою очередь представленный недавно Mercedes-AMG C 63 лишился традиционного V8: его заменили на двухлитровую «турбочетвёрку» в сочетании с электромотором. Развивает эта связка 680 л.с. и 865 Нм крутящего момента, что на 170 л.с. больше, чем у предшественника.

Как считаете, верный подход?

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