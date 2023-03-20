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Компания BMW готовит к премьере концепт и новый М-спорткар

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW обнародовала список премьер, которые готовит для Конкурса элегантности Вилла дЭсте в Италии. На выставку, посвящённую автомобильным раритетам, концерн привезёт как серийные модели, так и необычные новинки. Обещаны, к примеру, некий «совершенно особенный» спорткар от BMW M и ранее не анонсировавшийся концепт-кар.

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  • Известно о будущих премьерах пока очень немного. Новинка от BMW M официально названа «совершенно особенной», хотя не уточняется, идёт ли речь о серийном автомобиле. Не исключено, в Италии компания представит особую версию одной из имеющихся моделей.
  • Концепт охарактеризован как «элегантно-спортивный уникальный автомобиль для двоих». По одной из версий, концепт окажется результатом переосмысления одной из классических моделей BMW на современный лад.
  • Кроме того, BMW покажет в Италии новую модификацию флагманского электроседана i7 в исполнении M Performance с эксклюзивной двухцветной окраской кузова.

Одной из ближайших серийных новинок баварского концерна должно стать новое поколение 5 серии. Уже официально подтверждено, что в состав семейства войдёт полностью электрическая модификация, которую будут выпускать как в кузовах седан и универсал, так и в спортивном исполнении от BMW M.

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