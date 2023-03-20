Компания BMW готовит к премьере концепт и новый М-спорткар

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BMW готовит сразу шесть электрокаров на новой платформе
Прощальный Dodge Challenger окажется быстрее заводского дрэг-кара Challenger SRT Demon
Компания BMW обнародовала список премьер, которые готовит для Конкурса элегантности Вилла д’Эсте в Италии. На выставку, посвящённую автомобильным раритетам, концерн привезёт как серийные модели, так и необычные новинки. Обещаны, к примеру, некий «совершенно особенный» спорткар от BMW M и ранее не анонсировавшийся концепт-кар.
Одной из ближайших серийных новинок баварского концерна должно стать новое поколение 5 серии. Уже официально подтверждено, что в состав семейства войдёт полностью электрическая модификация, которую будут выпускать как в кузовах седан и универсал, так и в спортивном исполнении от BMW M.