BMW представит заряженный электрокроссовер iX и технологию изменения цвета кузова нажатием кнопки

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Компания BMW готовится представить на выставке CES в Лас-Вегасе целый ряд новейших технологий. Как пишет Cnet, в их числе окажутся возможность менять цвет кузова автомобиля по нажатию единственной кнопки и некий «ультрасовременный автокинотеатр». Кроме того, на выставке состоится дебют заряженной М‑модификации электрокроссовера iX.
BMW iX в исполнении xDrive50 можно заказать и в России. Производитель открыл приём предварительных заявок сразу после дебюта, установив базовую цену в 8,5 миллиона рублей. С тех пор стоимость электровседорожника не менялась.