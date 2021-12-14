BMW представит заряженный электрокроссовер iX и технологию изменения цвета кузова нажатием кнопки

Компания BMW готовится представить на выставке CES в Лас-Вегасе целый ряд новейших технологий. Как пишет Cnet, в их числе окажутся возможность менять цвет кузова автомобиля по нажатию единственной кнопки и некий «ультра­современный авто­кинотеатр». Кроме того, на выставке состоится дебют заряженной М‑моди­фикации электро­кроссовера iX.