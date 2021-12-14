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BMW представит заряженный электрокроссовер iX и технологию изменения цвета кузова нажатием кнопки

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW готовится представить на выставке CES в Лас-Вегасе целый ряд новейших технологий. Как пишет Cnet, в их числе окажутся возможность менять цвет кузова автомобиля по нажатию единственной кнопки и некий «ультра­современный авто­кинотеатр». Кроме того, на выставке состоится дебют заряженной М‑моди­фикации электро­кроссовера iX.

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  • Свой новейший электровседорожник компания BMW представила летом нынешнего года. Он дебютировал в двух версиях xDrive40 и xDrive50, самая мощная из которых располагает 523 л.с. и способна ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 4,6 секунды. В Лас-Вегасе баварцы обещают показать флагманскую моди­фикацию iX с индексом M60.
  • Предполагается, что её двигатели смогут развивать более 600 л.с., — соответ­ственно, время ускорения до 100 км﻿/﻿ч должно приблизиться к 4 секундам. Кроме того, М‑версия электро­вседорожника, вероятнее всего, будет отличаться от базовых деталями оформления внешности и нюансами настроек ходовой части. Наконец, по прогнозу издания Autocar, эта же силовая установка станет базовой для первого электро­мобиля Rolls-Royce, который появится на свет под именем Spectre.
  • Как именно будет работать технология изменения цвета кузова, пока не уточняется. Это уже не первый раз, когда BMW экспери­ментирует с цветом. Ранее компания показывала кросс-купе X6, покрытое «самым чёрным в мире» составом Vantablack.

BMW iX в исполнении xDrive50 можно заказать и в России. Производитель открыл приём предварительных заявок сразу после дебюта, установив базовую цену в 8,5 миллиона рублей. С тех пор стоимость электро­вседорожника не менялась.

Хотели бы менять цвет машины по желанию?

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