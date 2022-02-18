Компания BMW решила снять с производства родстер Z4

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Компания BMW планирует отказаться от производства спорткара Z4: как пишет Motor.Es без указания источников информации, модель снимут с производства по завершении жизненного цикла, и наследников у неё не будет. Связывают такое решение со слишком низкими продажами Z4.
В нынешнем году линейку BMW может покинуть ещё одна модель — компактный электрокар i3. В этом случае причиной отказа от производства стала его дороговизна: хэтчбек слишком слабо унифицирован с остальным модельным рядом.