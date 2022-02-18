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Компания BMW решила снять с производства родстер Z4

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW планирует отказаться от производства спорткара Z4: как пишет Motor.Es без указания источников информации, модель снимут с производства по завершении жизненного цикла, и наследников у неё не будет. Связывают такое решение со слишком низкими продажами Z4.

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  • Уровень популярности спорткара не оправдал надежд производителя: не исключено, свою роль в этом сыграло участие в разработке Z4 партнёров компании BMW из Toyota. BMW Z4 и Toyota Supra нынешнего поколения отличаются друг от друга по сути лишь дизайном и типом кузова.
  • Издание утверждает, тем не менее, что до того, как покинуть конвейер, родстер переживёт плановый рестайлинг. Произойдёт это в 2023 году, однако окажется он символическим и, вероятнее всего, сведётся к лёгким доработкам внешности. Спорткар даже не получит нового медиакомплекса BMW, которым компания сейчас старается оснащать все новинки.
  • Жизненный цикл BMW Z4 будет завершён в середине 2025 года. Компания могла бы выпустить некий электромобиль, который занял бы ту же самую нишу, однако по сведениям издания от этой идеи отказались. Сейчас в разработке электрокаров BMW делает ставку на потенциально более массовые и высокомаржинальные модели — к примеру, лифтбек i4 и большой кроссовер iX. В России BMW Z4 продаётся по цене от 4 280 000 рублей за исполнение со 197-сильным двухлитровым двигателем.
  • Постигнет ли аналогичная судьба соплатформенную Toyota Supra, пока не сообщается.

В нынешнем году линейку BMW может покинуть ещё одна модель — компактный электрокар i3. В этом случае причиной отказа от производства стала его дороговизна: хэтчбек слишком слабо унифицирован с остальным модельным рядом.

Выбрали бы BMW Z4 или Toyota Supra?

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