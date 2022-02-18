Компания BMW решила снять с производства родстер Z4

Жизненный цикл BMW Z4 будет завершён в середине 2025 года. Компания могла бы выпустить некий электромобиль, который занял бы ту же самую нишу, однако по сведениям издания от этой идеи отказались. Сейчас в разработке электрокаров BMW делает ставку на потенциально более массовые и высокомаржинальные модели — к примеру, лифтбек i4 и

большой кроссовер iX.

В России BMW Z4 продаётся по цене от

4 280 000 рублей за исполнение со 197-сильным двухлитровым двигателем.