Компания BMW показала тизер нового трекового суперкара с антикрылом «лебединая шея»

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Экстремальные версии BMW M3 и M4 останутся без механической коробки
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Компания BMW опубликовала первый тизер трековой версии актуального купе BMW M4, которая традиционно будет именоваться M4 GT4 и будет доступна для покупки в следующем году. Спорткар придёт на смену GT4 предыдущего поколения, появившегося в 2017 году.
Строго говоря, трековая модификация у BMW M4 нынешнего поколения уже имеется. Однако она называется GT3 и предназначена для других гоночных серий. Кроме того, баварская компания обещала в ближайшем будущем показать гибридный спортпрототип, с которым может вернуться в высшие классы чемпионата по гонкам на выносливость.