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Компания BMW показала тизер нового трекового суперкара с антикрылом «лебединая шея»

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Дмитрий Елизаров

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Компания BMW опубликовала первый тизер трековой версии актуального купе BMW M4, которая традиционно будет именоваться M4 GT4 и будет доступна для покупки в следующем году. Спорткар придёт на смену GT4 предыдущего поколения, появившегося в 2017 году.

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Тизер новой BMW M4 GT4

  • Насколько можно судить по тизеру, купе получит развитый диффузор, массивный сплиттер, воздухо­заборники позади передних колёсных арок и крупное антикрыло. Его выполнят по принципу Swan Neck («лебединая шея»): ранее похожим аксес­суаром Porsche снабдила Cayman GT4 RS Clubsport.
  • Трековая BMW M4 сохранит трёхлитровую «турбошестёрку», которая устанавли­вается на гражданскую модель. При этом если на дорожной версии двигатель развивает до 510 л.с., отдача мотора для гоночной машины будет оптими­зирована в соответ­ствии с регламентом (подробных данных пока нет). Переработают и интерьер спорткара, сохранив в нём лишь гоночные кресла, органы управления и панель приборов, а также каркас безопасности.
  • Цены на будущую новинку также пока не названы. BMW M4 GT4 предыдущего поколения в Европе оценивалась примерно в 170 тысяч евро.

Строго говоря, трековая модификация у BMW M4 нынешнего поколения уже имеется. Однако она называется GT3 и предназ­начена для других гоночных серий. Кроме того, баварская компания обещала в ближайшем будущем показать гибридный спортпрототип, с которым может вернуться в высшие классы чемпионата по гонкам на выносливость.

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