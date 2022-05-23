Заводы BMW встанут в случае отказа от российского газа

Планы по транспортировке водорода на завод в Лейпциге BMW обсуждает с местными властями. По словам Недельковича, водород может стать достойной альтернативой природному газу. Что касается солнечной энергии, то наиболее активно её планируется использовать на венгерском заводе концерна. Он должен стать первым в мире предприятием автомобильной отрасли, которое работает без использования энергии от ископаемых источников.