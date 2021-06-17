BMW M560 с 855-сильным V12: такого не было, а в России его продают

Материал по теме
Взгляните на BMW M3 E30 в стиле DTM: у него 800 сил, пневмоподвеска и ливрея Tic Tac
Хорватский бренд Rimac всё же может купить Bugatti
Кирилл Малышев
На Авто.ру выставили на продажу необычный BMW 5 серии в последнем кузове G30. За машину 2017 года просят 6,3 миллиона рублей. Причины такой цены — внешняя идентичность BMW M5 и мотор V12 под капотом, который на «пятёрку» на заводе никогда не ставили.
Ранее поклонник редких BMW Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизованном под DTM-спорткар 1991 года гонщика Аллена Берга. Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавливался на более современную BMW M3 в кузове E36. С него сняли 800 л.с. У BMW M3 E46 для проекта позаимствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмоэлементы.