BMW M560 с 855-сильным V12: такого не было, а в России его продают

Ранее поклонник редких BMW Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизованном под DTM-спорткар 1991 года гонщика Аллена Берга. Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавливался на более современную BMW M3 в кузове E36. С него сняли 800 л.с. У BMW M3 E46 для проекта позаимствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмоэлементы.