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BMW M560 с 855-сильным V12: такого не было, а в России его продают

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Кирилл Малышев

На Авто.ру выставили на продажу необычный BMW 5 серии в последнем кузове G30. За машину 2017 года просят 6,3 миллиона рублей. Причины такой цены — внешняя идентичность BMW M5 и мотор V12 под капотом, который на «пятёрку» на заводе никогда не ставили. 

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  • Седан окрашен в цвет Mexico Blue из палитры BMW Individual. Кузов выполнен в обвесе от заряженной M5 и внешне от неё не отличается. Хрома нет: «ноздри», диски, окантовка окон, а также колёса, корпуса зеркал и крыша окрашены в чёрный.
  • Под капотом оказался двигатель V12, с которым серийно не выпускалось ни одно поколение 5 серии. Его взяли от актуальной «семёрки» (760li), так что получившуюся машину корректно назвать BMW M560i xDrive. Двигатель, если верить описанию в объявлении, форсирован до 855 л.с. и 1250 Нм.
  • От флагманской 7 серии взяли и всю трансмиссию с ходовой — коробку передач, полный привод, подруливающую заднюю ось, пневмоподвеску. А вот тормоза стоят от BMW M5. Результатом усилий по тюнингу стал разгон до сотни за 2,4 секунды, до 200 км﻿/﻿ч — за 7,7 секунды. Четверть мили седан проходит менее чем за 10 секунд.
  • Салон остался от обычной «пятёрки», хотя и в богатом оснащении. Дополнительно на машину поставили комплекс ассистентов водителя: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, автоматику управления дальним светом, автопарковщика.

Ранее поклонник редких BMW Маш Алькархи рассказал о своём новом проекте — BMW M3 в кузове E30, стилизованном под DTM-спорткар 1991 года гонщика Аллена Берга. Спорткар оснащён мотором с обозначением S52B32, который устанавливался на более современную BMW M3 в кузове E36. С него сняли 800 л.с. У BMW M3 E46 для проекта позаимствовали тормозную систему, а в подвеске применили пневмоэлементы.

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