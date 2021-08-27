Очень злая BMW M5 СS от Manhart: плюс 150 сил, карбон и большие колёса

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Кирилл Малышев
Ателье Mahnhart представило программу доработок для суперседана BMW M5 CS. Машине добавили полторы сотни лошадиных сил, обновили внешность и украсили оригинальными колёсными дисками, а также обвесом с использованием углепластика. Машину даже переименовали — в MH5 GTR, сообщает Autoevolution, а фирменные логотипы BMW заменили на эмблемы ателье.
Ранее тюнинг-ателье Manhart показало свой вариант доработки седана BMW M3: отдачу шестицилиндрового двигателя увеличили с 510 до 635 сил. Также для седана были разработаны модернизированная подвеска, альтернативный выхлоп и новые кузовные элементы.