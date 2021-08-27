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Очень злая BMW M5 СS от Manhart: плюс 150 сил, карбон и большие колёса
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Кирилл Малышев

Ателье Mahnhart представило программу доработок для супер­седана BMW M5 CS. Машине добавили полторы сотни лошадиных сил, обновили внешность и украсили оригиналь­ными колёсными дисками, а также обвесом с использо­ванием углепластика. Машину даже пере­именовали — в MH5 GTR, сообщает Autoevolution, а фирменные логотипы BMW заменили на эмблемы ателье.

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  • Стоковый мотор V8 на BMW M5 CS развивает 635 сил и 750 Нм, но после того, как инженеры Manhart заменили блок управления на собственный, установили карбоновые патрубки забора воздуха и доработали выпуск, отдача мотора выросла до 788 л.с. и 935 Нм момента. Динамические характери­стики проекта MH5 GTR не уточняются.
  • Наконечники четырёх патрубков кастомной выхлопной системы по желанию заказчика могут покрыть керамикой или карбоном. Также в выпускном тракте установлены специальные электронно­управляемые клапаны для более злого звука. 
  • 21-дюймовые диски — оригинальные, разработанные в ателье Manhart. В подвеске заменили пружины для умень­шения дорожного просвета и улучшения управля­емости, а на кузове появились допол­нительные аэро­динамические элементы из карбона.

Ранее тюнинг-ателье Manhart показало свой вариант доработки седана BMW M3: отдачу шести­цилиндрового двигателя увеличили с 510 до 635 сил. Также для седана были разработаны модерни­зированная подвеска, альтер­­нативный выхлоп и новые кузовные элементы.

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