Очень злая BMW M5 СS от Manhart: плюс 150 сил, карбон и большие колёса

Ателье Mahnhart представило программу доработок для супер­седана BMW M5 CS. Машине добавили полторы сотни лошадиных сил, обновили внешность и украсили оригиналь­ными колёсными дисками, а также обвесом с использо­ванием углепластика. Машину даже пере­именовали — в MH5 GTR, сообщает Autoevolution, а фирменные логотипы BMW заменили на эмблемы ателье.