Немецкие тюнеры сделали BMW M5 CS почти таким же мощным, как Bugatti Veyron

Немецкое ателье G-Power представило свою новую разработку в линейке Hurricane, базой для которой стал седан BMW M5 в комплектации CS. После апгрейда 4,4-литровый V8 седана развивает 900 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Это лишь на 101 силу меньше, чем обеспечивал восьмилитровый W16 гиперкара Bugatti Veyron, и на 265 сил больше, чем у заводской версии седана.