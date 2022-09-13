Стажёры Volkswagen построили концептуальный электрокроссовер со скейтбордом

Немецкие тюнеры сделали BMW M5 CS почти таким же мощным, как Bugatti Veyron
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Дмитрий Елизаров

Немецкое ателье G-Power представило свою новую разработку в линейке Hurricane, базой для которой стал седан BMW M5 в комплектации CS. После апгрейда 4,4-литровый V8 седана развивает 900 лошадиных сил и 1050 Нм крутящего момента. Это лишь на 101 силу меньше, чем обеспечивал восьмилитровый W16 гиперкара Bugatti Veyron, и на 265 сил больше, чем у заводской версии седана.

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  • Добиться такой отдачи удалось благодаря глубокой переработке двигателя, которая помимо манипуляций с системой наддува и программным обеспечением включала в себя, к примеру, замену поршневой группы. Получил седан и альтернативную выхлопную систему.
  • В итоге BMW M5 CS, который получил собственное название G5M CS Hurricane RR, может разгоняться до 333 км/ч. Максимальная скорость стандартного 635-сильного седана — 305 км/ч.
  • Новый спорткар серии Hurricane отличается от донора также новыми деталями кузова из карбона и уникальными колёсными дисками на 21 дюйм. О прочих доработках пока не сообщается, как и о цене проекта.

Ателье уже превращало в Hurricane стандартный седан BMW M5 с 600-сильным двигателем. Тогда свою работу тюнеры оценили в 115 тысяч евро, что вполне сопоставимо со стоимостью самого седана.

Подумывали о доработках собственного автомобиля?

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