BMW готовит хардкорную модификацию M4

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Последний из могикан: первый трек-тест нового BMW M4 Competition
Немцы переделали «Ниву» в снегоуборщик и теперь продают
Дмитрий Елизаров
Компания BMW готовит к выходу хардкорную версию купе M4 с мотором большей мощности, чем у нынешней M4 Competition. Как утверждает один из пользователей ресурса BimmerPost, купе M4 CSL получит 540-сильный двигатель и ряд необычных опций, при этом производство спорткара стартует уже в июле.
Особо суровая версия недавно появилась у BMW M5 — она именуется M5 CS и действительно отличается от прочих M5 оформлением головной оптики. Светодиодные ходовые огни у 635-сильной BMW M5 не белые, а жёлтые: по мнению производителя, это должно напоминать о гоночной истории марки.