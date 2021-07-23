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BMW готовит хардкорную модификацию M4

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Дмитрий Елизаров

Компания BMW готовит к выходу хардкорную версию купе M4 с мотором большей мощности, чем у нынешней M4 Competition. Как утверждает один из пользователей ресурса BimmerPost, купе M4 CSL получит 540-сильный двигатель и ряд необычных опций, при этом производство спорткара стартует уже в июле.

  • Нынешняя BMW M4 Competition располагает 510-сильной «шестёркой». Таким образом, прибавка составит 30 л.с. Однако прирост в динамике должен оказаться более значительным, так как версия CSL подразумевает ещё и ряд мероприятий по снижению веса автомобиля. Сейчас время разгона модели до 100 км/ч составляет 3,9 секунды.
  • При этом M4 CSL, в отличие от нынешних спорткаров, окажется только заднеприводной, а работать с двигателем будет автоматическая коробка. Актуальная BMW M4 на некоторых рынках доступна как с полным приводом, так и с «механикой».
  • Утверждается также, что купе оснастят оригинальными колёсными дисками на 19 и 20 дюймов, к которым за доплату можно будет заказать трековые покрышки. В стандартную комплектацию спорткара войдут М‑кресла на карбоновой основе, а опционально предложат гоночные «ковши». Наконец, BMW M4 CSL в качестве одного из основных внешних признаков должна получить некие уникальные фары, которые также станут дополнительной опцией.
  • Выпуск BMW M4 CSL окажется ограниченным и продлится только с июля 2022‑го по февраль 2023 года.

Особо суровая версия недавно появилась у BMW M5 — она именуется M5 CS и действительно отличается от прочих M5 оформлением головной оптики. Светодиодные ходовые огни у 635-сильной BMW M5 не белые, а жёлтые: по мнению производителя, это должно напоминать о гоночной истории марки.

Как считаете, нужна BMW M4 хардкорная модификация?

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