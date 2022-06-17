BMW M3 Touring стал быстрейшим универсалом Нюрбургринга ещё до премьеры

Какой именно силовой агрегат получит BMW M3 Touring, пока официально не сообщается. По предварительным данным универсал выйдет на рынок только в исполнении Competition, которое подразумевает 510-сильную трёхлитровую «шестёрку», восьмидиапазонный «автомат» и систему полного привода. Седан BMW M3 с таким силовым агрегатом тратит на ускорение до 100 км/ч 3,5 секунды при ограниченной отметкой 250 км/ч максимальной скорости. За доплату ограничитель можно сдвинуть на 290 км/ч.