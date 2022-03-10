Спорткар BMW M3, который не ездил 18 лет, выставили на аукцион

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На торги выставили один из четырёхсот выпущенных BMW M1. Его уже оценили в 33 миллиона рублей
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На сайте Bring a Trailer выставили на продажу идеально сохранившееся купе BMW M3 в кузове Е46. Машина выпущена в 2004 году, но с тех пор проехала меньше 11 000 километров, что переводит её в разряд коллекционных ценностей. За четыре дня до окончания торгов за спорткар дают 53 тысячи долларов.
Год назад с молотка ушёл редкий BMW M3 в кузове Е30 1988 года выпуска. Это версия Evolution II, таких автомобилей сделали всего 500. Модификация отличается сниженной массой и форсированным до 220 сил двигателем.