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Спорткар BMW M3, который не ездил 18 лет, выставили на аукцион

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Кирилл Малышев

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На сайте Bring a Trailer выставили на продажу идеально сохранившееся купе BMW M3 в кузове Е46. Машина выпущена в 2004 году, но с тех пор проехала меньше 11 000 километров, что переводит её в разряд коллекционных ценностей. За четыре дня до окончания торгов за спорткар дают 53 тысячи долларов.

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  • Серебристая двухдверка всю жизнь провела во Флориде. Несмотря на скромный пробег, следы пескоструя на кузове присутствуют, а в салоне есть несколько дефектных элементов. Машина выделяется опцией Shadow line, подразумевающей минимум внешнего хрома на кузове.
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  • Оснащение включает в себя отделанный красной кожей салон, 19-дюймовые М-диски со сдвоенными спицами, люк, климат- и круиз-контроль, премиальную аудиосистему Harman Kardon. Плюс ксеноновые фары, светодиодные задние фонари и люк в крыше.
  • Рядная «шестёрка» S54 развивает 333 л.с. Двигатель сопряжён с 6-ступенчатой механической коробкой передач. На ведущей задней оси установлен дифференциал повышенного трения. Разгон до 100 км/ч занимает у машины 5,2 секунды.
  • К автомобилю прилагаются все бумаги с момента покупки. Из них становится известно, что новым этот BMW M3 стоил 55 695 долларов с учётом всех опций.

Год назад с молотка ушёл редкий BMW M3 в кузове Е30 1988 года выпуска. Это версия Evolution II, таких автомобилей сделали всего 500. Модификация отличается сниженной массой и форсированным до 220 сил двигателем.

Достоин ли такой BMW звания янгтаймера?

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