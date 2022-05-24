BMW M3 и M4 получили юбилейные версии c чемоданами

В США и Канаде в исполнении BMW M 50 Jahre будет продаваться только седан M3. Для него также предложат пять оттенков кузова, но чёрного среди них не окажется: доступны красный, оранжевый, синий, серый и фиолетовый. Утверждается, что каждый из этих цветов должен напоминать об одной из культовых BMW M3 прошлого.

Помимо оригинальных цветов и колёс юбилейные спорткары снабдят дополнительными аэродинамическими деталями из карбона — сплиттером и спойлером, а оконечники выхлопных труб отделают углепластиком и титаном. В салоне появятся тематические цветные акценты и соответствующие шильдики, а на седанах для Северной Америки — ещё и номерные таблички. Для этого региона выпустят только 500 машин.

В середине прошлого десятилетия версию с похожим названием 30 Jahre компания BMW выпустила для седана M5 — посвящена она была 30-летнему юбилею модели. В ноябре прошлого года единственный присутствующий в России седан из этого лимитированного выпуска выставлялся на продажу на Авто.ру и был на тот момент самым дорогим BMW в стране.