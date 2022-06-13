Новое купе BMW M2 выйдет с мотором и тормозами от M4 и только с задним приводом

Карбоновая крыша для снижения массы и понижения центра тяжести войдёт в стандартную комплектацию. В качестве опции предложат сиденья-«ковши» на углепластиковом каркасе. Также уже известно, что BMW M2 обретёт тот же кластер из двух дисплеев, что стоит на всех последних баварских новинках с медиасистемой

iDrive

8.