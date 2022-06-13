Новое купе BMW M2 выйдет с мотором и тормозами от M4 и только с задним приводом

Материал по теме
BMW M2 Competition: лучшая из «эмок»?
Дрэг-гонку между новой Audi RS 3 и раллийной Audi Sport Quattro 1985 года показали на видео
Кирилл Малышев
Полностью рассекретить купе BMW M2 нового поколения планируют в октябре, а в продажу машина поступит и вовсе только в начале 2023 года. Однако портал Motor1 уже поездил на предсерийном прототипе и узнал характеристики серийной версии.
BMW M2 станет последней М-моделью, оснащаемой только ДВС. Все последующие новинки будут иметь электрическую надстройку. Это будет или микрогибридная технология с 48-вольтовым стартёр-генератором, или полноценный гибрид с возможностью проехать несколько десятков километров на электричестве.