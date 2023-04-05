Спорткар BMW M2 предыдущего поколения сделали на 200 сил мощнее нового

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Представлен новый BMW M2: рядная «шестёрка», задний привод и «механика»
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Ателье G-Power представило набор доработок для двигателя младшей модели BMW M — купе M2. Тюнеры модернизировали купе предыдущего поколения в экстремальной версии CS, при этом после доработок двигатель спорткара превосходит по мощности не только штатный вариант, но и мотор новой BMW M2, дебютировавшей в прошлом октябре.
Ещё одно немецкое ателье Manhart уже разработало пакет доработок и для «эмки» нового поколения. В этом случае тюнеры сосредоточились на модернизации экстерьера, а к отдаче двигателя решили добавить только 100 л.с.