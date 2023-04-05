Оставить коммент

Компания Mercedes-Benz назвала цену 802-сильного S-класса

Спорткар BMW M2 предыдущего поколения сделали на 200 сил мощнее нового

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Ателье G-Power представило набор доработок для двигателя младшей модели BMW M — купе M2. Тюнеры модернизировали купе предыдущего поколения в экстремальной версии CS, при этом после доработок двигатель спорткара превосходит по мощности не только штатный вариант, но и мотор новой BMW M2, дебютировавшей в прошлом октябре.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • BMW M2 CS предыдущего поколения оснащалась трёхлитровой «шестёркой» с турбонаддувом на 450 л.с. и 550 Нм. В ателье G-Power двигатель снабжают собственными системой наддува и управления двигателем, доработанным впуском, более производительными форсунками и тому подобное. В итоге отдача «шестёрки» увеличивается до 660 л.с. и 800 Нм.
  • Двигатель стандартной BMW M2 текущего поколения обеспечивает 460 л.с. и 550 Нм, но компания пока не планирует выпускать экстремальные модификации спорткара.
  • G-Power предлагает несколько вариантов форсировки мотора M2 в диапазоне от 500 до 660 л.с. Кроме того, ателье может сдвинуть ограничитель максимальной скорости, заменить выхлопную систему и слегка модернизировать внешность спорткара. Для этого используются новые колёса и карбоновое антикрыло, увеличивающее прижимную силу на задней оси.

Ещё одно немецкое ателье Manhart уже разработало пакет доработок и для «эмки» нового поколения. В этом случае тюнеры сосредоточились на модернизации экстерьера, а к отдаче двигателя решили добавить только 100 л.с.

Какая BMW M2 симпатичнее — новая или предыдущая?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2023 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании