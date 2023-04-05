Спорткар BMW M2 предыдущего поколения сделали на 200 сил мощнее нового

G-Power

предлагает несколько вариантов форсировки мотора M2 в диапазоне от

500 до 660 л.с. Кроме того, ателье может сдвинуть ограничитель максимальной скорости, заменить выхлопную систему и слегка модернизировать внешность спорткара. Для этого используются новые колёса и карбоновое антикрыло, увеличивающее прижимную силу на задней оси.