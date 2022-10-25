Тюнеры сделали новый BMW M2 шире и на 100 лошадиных сил мощнее

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Представлен новый BMW M2: рядная «шестёрка», задний привод и «механика»
У самого маленького кроссовера Jeep появилась бензиновая версия с «механикой»
Дмитрий Елизаров
Компания BMW представила новое поколение спорткара M2 около двух недель назад. Этого времени немецкому тюнинг-ателье Manhart оказалось достаточно, чтобы подготовить для купе первый пакет доработок. В него вошёл не только развитый бодикит, но и апгрейд для трёхлитровой «шестёрки», увеличивающий отдачу на 100 л.с.
Ранее тюнеры рассекретили ещё одну провокационную работу, которую назвали Last Edition: это заряженный Mercedes-AMG С 63 предыдущего поколения. 712-сильный седан стал для ателье способом попрощаться с мерседесовскими V8 на фоне дебюта гибридного спорткара нового поколения с двухлитровой «турбочетвёркой» в основе.