Тюнеры сделали новый BMW M2 шире и на 100 лошадиных сил мощнее

BMW штатно комплектует M2

модифицированным шестицилиндровым мотором от M4. Развивает он

460 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Однако в Manhart

обещают повысить его отдачу до 560 л.с. и

650 Нм. Кроме того, для купе предложат сразу несколько вариантов выхлопных систем с активными клапанами и 100-милллиметровыми оконечниками с карбоновым либо керамическим покрытием. Вариантов подвески, уменьшающей дорожный просвет спорткара, тоже будет два, но пока не уточняется, насколько M2 окажется ближе к покрытию.