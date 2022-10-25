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Тюнеры сделали новый BMW M2 шире и на 100 лошадиных сил мощнее
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Дмитрий Елизаров

Компания BMW представила новое поколение спорткара M2 около двух недель назад. Этого времени немецкому тюнинг-ателье Manhart оказалось достаточно, чтобы подготовить для купе первый пакет доработок. В него вошёл не только развитый бодикит, но и апгрейд для трёхлитровой «шестёрки», увеличивающий отдачу на 100 л.с.

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  • Ателье заявило, что своим проектом рассчитывало «подлить масла в огонь» обсуждения, которое было вызвано неоднозначным внешним видом новой BMW M2. Эту неоднозначность в Manhart подчеркнули многочисленными карбоновыми накладками, спойлером и антикрылом на корме, а также массивным диффузором. Купе украсили фирменной ливреей, акцентирующей внимание на деталях дизайна — в том числе и на новых колёсных дисках Manhart Concave One.
  • BMW штатно комплектует M2 модифицированным шестицилиндровым мотором от M4. Развивает он 460 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Однако в Manhart обещают повысить его отдачу до 560 л.с. и 650 Нм. Кроме того, для купе предложат сразу несколько вариантов выхлопных систем с активными клапанами и 100-милллиметровыми оконечниками с карбоновым либо керамическим покрытием. Вариантов подвески, уменьшающей дорожный просвет спорткара, тоже будет два, но пока не уточняется, насколько M2 окажется ближе к покрытию.

Ранее тюнеры рассекретили ещё одну провокационную работу, которую назвали Last Edition: это заряженный Mercedes-AMG С 63 предыдущего поколения. 712-сильный седан стал для ателье способом попрощаться с мерседесовскими V8 на фоне дебюта гибридного спорткара нового поколения с двухлитровой «турбочетвёркой» в основе.

Какая BMW M2 симпатичнее — заводская или от тюнеров?

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